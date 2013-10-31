برگزاری دومين جشنواره گل و گياه در گرگان

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: دومين جشنواره گل و گياه از تاريخ 5 الی 10 آبان ماه در سالن هلال احمر واقع در کمربندی برپا شده است و در آن بيش از 30 غرفه وجود دارد كه شامل غرفه گل و گیاه زینتی، کود و سم، وسایل بازی پارکی و ادوات باغباني است.



موسي الرضا صفري ادامه داد: سازمان به منظور توسعه فرهنگ استفاده از گل و گياه در پشت بام منازل غرفه اي را با عنوان «بام سبز» برپا كرده كه در آن نمونه اي از طراحي فضاي سبز بر روي پشت بام به نمايش گذاشته شده تا شهروندان با اين مسئله بيشتر آشنا شوند. همچنين به منظور سرگرمي و آموزش كودكان نيز 2 غرفه ايجاد شده و مسابقه نقاشي از فضاي سبز نيز براي آن ها برگزار مي شود كه در روز اختتاميه جوايزي به كودكان اهدا خواهد شد.



وي افزود: در اين جشنواره هر روز كارگاه آموزشي كاشت گل و گياه برگزار مي شود. در روزهاي 9 و 10 آبان ماه نيز جنگ شادي با حضور دو هنرمند استاني عموشادان و خاله ستاره برگزار خواهد شد.



صفری درباره اهداف اين برنامه گفت: این نمایشگاه با هدف افزایش روحیه گل دوستی و گل پروری در بین خانواده ها، افزایش سرانه مصرف گل، افزایش نشاط در شهروندان، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد حس رقابت بین آن ها به منظور ارتقا سطح کیفی تولیداتشان برگزار می شود.



وي تاكيد كرد: در این جشنواره تولیدکنندگان استانی گل و گیاه، اعضای اتحادیه گل و گیاه، شرکت های تولید کننده خاک ورمی کمپوست، کود کمپوست و تولیدکنندگان محصولات اورگانیک حضور دارند.



وي بيان كرد: با توجه به استقبال خوب شهروندان و غرفه داران سازمان در نظر دارد دوره هاي ديگري نيز با كيفيت بيشتر برگزار كند.