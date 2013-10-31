به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ساخت گذر 75 متری بوشهر از اقدامات بسیار مهمی است که بهره‌برداری از آن، بوشهر را از انزوا خارج کرده و عبور و مرور و به ویژه ورود و خروج به شهر بوشهر را تسهیل می‌کند.

در حالی که شهر بوشهر تا پیش از ای تنها یک نقطه ورودی و خروجی داشت، با افتتاح این گذر، یک نقطه دیگر نیز به محل ورودی و خروجی بوشهر اضافه می‌شود.

کاهش ترافیک در مسیر ورودی و خروجی شهر بوشهر، تسهیل در ترانزیت و جابجایی کالا، توجه ویژه به موضوعات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل از مزایای بسیار مهم اجرای گذر 75 متری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: طول این مسیر حدود شش کیلومتر است و در این طرح 500 هزار متر مکعب عملیات خاکی انجام شد و بزرگ‌ترین کار عملیات این پروژه این است که بخشی از آن در دریا قرار دارد.

علیرضا صفایی اضافه کرد: این گذر که از آرزوهای دیرینه مردم استان بود امروز راه‌اندازی می‌شود و امیدوار هستم رضایت خاطر مردم را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: غیر از کارهای اولیه که توسط شهرداری انجام شده بود، قراردادی که با دو پیمانکار این پروژه بسته شده حدود 25 میلیارد تومان صرف اجرای گذر 75 متری بوشهر شده است.

