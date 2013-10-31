مردم زنجان عزاداری های با بصیریت و با شور و شعوری حسینی برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از پیر غلامان و هیات های مذهبی استان با بیان اینکه نامگذاری شهر زنجان به نام پایتخت شور و شعور حسینی نشان از برگزاری باشکوه و در چارچوب شرعی دارد افزود: خوشبختانه در زنجان همواره شاهد برگزاری عزداری های باشکوه همراه با شور و شعور حسینی بودیم و این امر عزاداری های ماه محرم مردم زنجان به عنوان یک الگو محسوب شده است.



وی ادامه داد: عزاداری مردم این استان در روز های هشتم و یازدهم ماه محرم بیش از گذشته در مرکز توجه همگان به ویژه دنیا قرار دارد.

انصاری افزود: برگزاری عزاداری های باشکوه که حاوی شور و شعور حسینی است همواره در بین مردم زنجان وجود داشته و معتقدم مطالب ناگفته ای در این خصوص در زمینه عزاداری اباعبدالله حسین(ع) در زنجان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر خلاف برخی افرادی معدود معتقدم که هیچ گونه انحرافی در عزاداری های مردم زنجان متصور نیست.

استاندار زنجان با یا دآوری اینکه اکثریت مردم زنجان همواره عزداری های آرام همراه با شور و شعور را داشته اند ادامه داد: مردم زنجان با داریت و مدیریت بالا همواره عزداری های باشکوه برای اباعبدالله حسین(ع) و یاران باوفایش برگزار کردند و اوج این برنامه در اجتماع باشکوه هشتم و یازدهم محرم حسینیه و زینبیه اعظم خود را به عینه نشان می دهد.

انصاری باتقدیر از فعالیت های صورت گرفته توسط اداره کل تبلیغات اسلامی در خصوص برگزاری آئین تجلیل از پیرغلامان اهل بیت(ع)در استانه ایام محرم و صفر افزود: تلاش های صورت گرفته توسسط تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی برای هماهنگی های هئت های مذهبی است و برگزاری این برنامه قابل تقدیر است.

وی افزود: بی شک تلاش های صورت گرفته توسط متولیان هئیت های مذهبی برای آماده سازی مساجد زمینه مناسب را برای برگزاری مراسمات عزاداری ایام محرم و صفر فراهم کرده است.

در آئین تجلیل از پیر غلامان اهل بیت(ع) از حجت الاسلام شیخ حسن بیات، حاج آقا ثقفی، حاج رسول معصومی نیا از هئیت قائمیه، حاج اصغر صنائعی از بیت العباس، و حاج جواد اطبانی از مهدیه زنجان تجلیل شد.