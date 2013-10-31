مشکل آب گنبد بحران ساز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان گنبدکاووس اعلام کرد: مدیریت منابع آبی در کشور از مسائل مهم است باید طوری این مساله مدیریت شود که هم صنعتگران، هم بخش کشاورزی و هم مصرف کنندگان شهری و روستایی با مشکل کمبود مواجه نشوند.

وی افزود: متاسفانه طی 30 سال گذشته مشکل جمع آوری آب های سطحی بر طرف نشده است ولی 33 روستا با تامین اعتبار انجام شده در مرحله آبرسانی قرار دارند.

وی هدف از برگزاری جلسات با مدیران استانی را بررسی مشکلا اعلام کرد و گفت: شبکه برق رسانی گنبد فرسوده شده است و نیاز است تا مدیران قبل بروز بحران جدی تدابیر ویژه ای برای مشکلات آتی در نظر بگیرند.