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۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

حاتم زاد مطرح کرد:

فعالیت 25 خوابگاه خودگردان در گیلان/ ظرفیت پذیرش دانشجو افزون بر 6 هزار نفر

فعالیت 25 خوابگاه خودگردان در گیلان/ ظرفیت پذیرش دانشجو افزون بر 6 هزار نفر

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه گیلان گفت: در حال حاضر 25 خوابگاه خودگردان با نظارت معاونت دانشجویی دانشگاه در استان فعالیت دارند.

عبدالله حاتم زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد  18 خوابگاه در رشت و هفت خوابگاه در دیگر شهرستان های گیلان فعال هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه  بیش از 18 هزار دانشجو  در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اظهارداشت: مجموع دانشجویان که امسال در این دانشگاه پذیرفته شدند افزون بر شش هزار و 300  نفر بودند.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: با توجه به رسالت این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر استان، بیشتر در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری متمرکز شده است.

وی افزود: در حال حاضر 250 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 140 رشته در مقطع دکتری (92 رشته در مقطع دکتری در سایت اصلی  و 48 رشته در سایت پردیس دانشگاه گیلان ) دایر است.  

حاتم زاده اظهارداشت: مجموع رشته های مقطع کارشناسی روزانه و شبانه این دانشگاه  112 رشته است، امسال نیز رشته جدیدی در مقطع کارشناسی در دانشگاه گیلان اضافه نشد.

وی اذعان داشت: از مجموع شش هزار و 300  دانشجوی جدید الورود امسال این دانشگاه دو هزار و 500 نفر دانشجوی در مقطع کارشناسی و بقیه  ارشد و دکتری هستند.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: این دانشگاه دارای امکانات خوابگاهی برای دانشجویان دختر و پسر هست اما این خوابگاه ها کفایت تمامی دانشجویان را نمی دهد به همین دلیل در زمان انتخاب رشته اعلام می شود " دانشگاه تعهدی برای خوابگاه ندارد".

وی افزود: برای دانشجویان روزانه تا جائیکه فضا و امکانات برای دانشگاه فراهم باشد خوابگاه تامین خواهد شد.

حاتم زاده تاکید کرد: ظرفیت پذیرش خوابگاه های دانشگاه گیلان سه هزار و 300 نفر  است که هزار و 750 نفر برای دختران دانشجو و بقیه برای پسران است.

وی تصریح کرد: خوابگاه های خودگردان در سطح استان برنامه ریزی  شده است که بصورت خصوصی با نظارت دانشگاه همکاری دارند.

رئیس دانشگاه گیلان اظهارداشت: در حال حاضر افزون بر 25 خوابگاه خودگردان با نظارت معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان در استان فعالیت دارند که  18 خوابگاه در رشت و هفت خوابگاه در دیگر شهرستان های گیلان است.

حاتم زاده اذعان داشت: با توجه به برنامه ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در هر سال  20 درصد خوابگاه، امکانات ایاب، ذهاب و تغذیه دانشجویان کم و این مهم به بخش خصوصی واگذار شود دانشگاه گیلان هم این برنامه را در سولوحه فعالیت های خود قرار داده و در این راستا حرکت خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه خوابگاه جدیدی به عنوان خوابگاه دولتی در استان ساخته نخواهد شد، افزود: افرادی که علاقه مند به ساخت خوابگاه برای دانشجویان هستند می توانند از تسهیلات کم بهره بانکی بهره مند شوند.

کد مطلب 2166223

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