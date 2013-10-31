فعالیت 25 خوابگاه خودگردان در گیلان/ ظرفیت پذیرش دانشجو افزون بر 6 هزار نفر

عبدالله حاتم زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 18 خوابگاه در رشت و هفت خوابگاه در دیگر شهرستان های گیلان فعال هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه بیش از 18 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اظهارداشت: مجموع دانشجویان که امسال در این دانشگاه پذیرفته شدند افزون بر شش هزار و 300 نفر بودند.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: با توجه به رسالت این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر استان، بیشتر در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری متمرکز شده است.

وی افزود: در حال حاضر 250 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 140 رشته در مقطع دکتری (92 رشته در مقطع دکتری در سایت اصلی و 48 رشته در سایت پردیس دانشگاه گیلان ) دایر است.

حاتم زاده اظهارداشت: مجموع رشته های مقطع کارشناسی روزانه و شبانه این دانشگاه 112 رشته است، امسال نیز رشته جدیدی در مقطع کارشناسی در دانشگاه گیلان اضافه نشد.

وی اذعان داشت: از مجموع شش هزار و 300 دانشجوی جدید الورود امسال این دانشگاه دو هزار و 500 نفر دانشجوی در مقطع کارشناسی و بقیه ارشد و دکتری هستند.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: این دانشگاه دارای امکانات خوابگاهی برای دانشجویان دختر و پسر هست اما این خوابگاه ها کفایت تمامی دانشجویان را نمی دهد به همین دلیل در زمان انتخاب رشته اعلام می شود " دانشگاه تعهدی برای خوابگاه ندارد".

وی افزود: برای دانشجویان روزانه تا جائیکه فضا و امکانات برای دانشگاه فراهم باشد خوابگاه تامین خواهد شد.

حاتم زاده تاکید کرد: ظرفیت پذیرش خوابگاه های دانشگاه گیلان سه هزار و 300 نفر است که هزار و 750 نفر برای دختران دانشجو و بقیه برای پسران است.

وی تصریح کرد: خوابگاه های خودگردان در سطح استان برنامه ریزی شده است که بصورت خصوصی با نظارت دانشگاه همکاری دارند.

رئیس دانشگاه گیلان اظهارداشت: در حال حاضر افزون بر 25 خوابگاه خودگردان با نظارت معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان در استان فعالیت دارند که 18 خوابگاه در رشت و هفت خوابگاه در دیگر شهرستان های گیلان است.

حاتم زاده اذعان داشت: با توجه به برنامه ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در هر سال 20 درصد خوابگاه، امکانات ایاب، ذهاب و تغذیه دانشجویان کم و این مهم به بخش خصوصی واگذار شود دانشگاه گیلان هم این برنامه را در سولوحه فعالیت های خود قرار داده و در این راستا حرکت خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه خوابگاه جدیدی به عنوان خوابگاه دولتی در استان ساخته نخواهد شد، افزود: افرادی که علاقه مند به ساخت خوابگاه برای دانشجویان هستند می توانند از تسهیلات کم بهره بانکی بهره مند شوند.