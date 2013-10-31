  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

حجت الاسلام صداقت زاده:

اتاق فکر بازنشستگان استان البرز تشکیل شود

اتاق فکر بازنشستگان استان البرز تشکیل شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بر ضرورت تشکیل اتاق فکر بازنشستگان استان در فرمانداری‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صداقت‌زاده در همایش بزرگداشت و نکوداشت بازنشستگان و خردمندان استان البرز که در سالن میلاد کرج برگزار شد، بر ضرورت بهره‌مندی از تجربه‌های بازنشستگان استان تأکید کرد و گفت: با تشکیل اتاق فکر بازنشستگان در فرمانداری‌ها و استان تشکل‌های بازنشستگی شکل خواهد گرفت و به طریق بخشی از مطالبات جامعه بازنشستگی برطرف خواهد شد.

وی خطاب به جامعه بازنشستگان استان تأکید کرد: تجربه و توان شما نباید مغفول بماند و ‌باید از گنجینه اندوخته‌های شما در جامعه استفاده شود.

‌صداقت‌زاده گفت: بازنشستگان آینده ما هستند و اگر به آینده احترام نگذاریم به خود احترام نگذاشته‌ایم.

این مسئول بیان کرد: جوانان امروز ما در حوزه تولید به مشاوره‌های شما نیازمند هستند.

کد مطلب 2166259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها