اتاق فکر بازنشستگان استان البرز تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صداقت‌زاده در همایش بزرگداشت و نکوداشت بازنشستگان و خردمندان استان البرز که در سالن میلاد کرج برگزار شد، بر ضرورت بهره‌مندی از تجربه‌های بازنشستگان استان تأکید کرد و گفت: با تشکیل اتاق فکر بازنشستگان در فرمانداری‌ها و استان تشکل‌های بازنشستگی شکل خواهد گرفت و به طریق بخشی از مطالبات جامعه بازنشستگی برطرف خواهد شد.



وی خطاب به جامعه بازنشستگان استان تأکید کرد: تجربه و توان شما نباید مغفول بماند و ‌باید از گنجینه اندوخته‌های شما در جامعه استفاده شود.



‌صداقت‌زاده گفت: بازنشستگان آینده ما هستند و اگر به آینده احترام نگذاریم به خود احترام نگذاشته‌ایم.



این مسئول بیان کرد: جوانان امروز ما در حوزه تولید به مشاوره‌های شما نیازمند هستند.