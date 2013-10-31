صبای قم در پایان نیم فصل لیگ برتر هندبال نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست فصل جاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور در حالی با 11 هفته رقابت 11 تیم حاضر در این رقابت ها پایان داد که تیم هندبال صبا بعد از یک دهه به عنوان نماینده قم در این رقابت ها حضور یافت.

صبای قم مدافع عنوان قهرمانی لیگ دسته اول هندبال کشور

تیم هندبال صبای قم به عنوان قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور در لیگ برتر امسال شرکت کرده است ولی این تیم که در آغاز راه حضور در لیگ برتر سرمربی خود یعنی غلامعلی اکبرآبادی را کنار گذاشت و به جای این مربی اراکی امیرحسین صفوی مربی قمی را جایگزین کرد نتوانست عملکرد خوبی در نیم فصل نخست لیگ برتر داشته باشد.

صبای قم در 10 مسابقه خود از دور رفت فصل جاری رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور تنها یک پیروزی کسب کرد و فقط در یک بازی به تساوی رسید اما در هشت مسابقه دیگر در مقابل حریفان خود نتیجه ای جز باخت کسب نکرد.

یک پیروزی، یک تساوی و 8 باخت صبا در نیم فصل اول لیگ برتر هندبال

با پایان نیم فصل نخست بازی های دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور، تیم هندبال صبای قم با کسب تنها سه امتیاز حاصل از یک پیروزی، یک تساوی و هشت باخت در مکان نهم جدول 11 تیمی لیگ برتر قرار گرفت تا منتظر دور برگشت شود.

البته دیدارهای دور برگشت فصل جاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور از حدود سه ماه دیگر آغاز می‌شود زیرا در این فاصله تیم ملی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور می‌یابد و تیم ثامن الحجج سبزوار نیز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل گذشته به مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه های آسیا اعزام می‌شود.

پیروزی میهمانان مقابل میزبانان مهمترین اتفاق نیم فصل اول لیگ برتر

در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور در سال جاری نکته ای که بیش از پیش به چشم می آمد و حائز اهمیت بود، پیروزی میهمانان در مقابل میزبان ها در نزدیک به نیمی از بازی ها دوازدهمین دوره این رقابت ها بود.

در 54 مسابقه انجام شده دور رفت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور، تیم های میهمان موفق شدند در 23 رقابت، بازی را به سود خود به اتمام برسانند، ضمن اینکه چهار بازی هم با مساوی به پایان رسید و میزبانان تنها در 27 بازی برنده شده اند.

ثامن الحجج سبزوار صدرنشین و کاسپین قزوین قعرنشین نیم فصل اول لیگ برتر

در بین 11 تیم حاضر در لیگ برتر هندبال کشور هم اکنون تیم ثامن الحجج سبزوار با پنج پیروزی خارج از خانه رکورد دار است، ضمن اینکه با انجام این 54 مسابقه 2848 گل در نیم فصل نخست لیگ برتر به ثمر رسید و به طور میانگین حدودا 53 گل را برای هر بازی برجای گذاشت.

از طرفی در طول دور رفت بازی های فصل جاری لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تنها یک بازی در هفته اول و آنهم بین تیم های مس کرمان و هپکو اراک برگزار نشد، ضمن اینکه تیم هندبال کاسپین قزوین با تحمل 9 باخت از این حیث رکورددار بود و ثامن الحجج سبزوار با 10 پیروزی بیشترین برد را به نام خود ثبت کرد.

در پایان دور رفت رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور، پرگل ترین بازی نیم فصل اول در هفته سوم اتفاق افتاد که تیم هندبال هپکو اراک موفق شد با حساب 45 بر30 نفت و گاز گچساران را مغلوب کند در حالی که این بازی 75 گل در پی داشت.