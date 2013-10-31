بررسی 7 تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهند و در این جلسات قرار است تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از عملکرد بانک ملت و تقاضای عدهای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
همچنین بررسی تقاضای نمایندگان در زمینه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به تقاضای سیدمهدی موسوینژاد نماینده دشتستان مبنی بر تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار از 1390 تا آبانماه 1392 در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
تقاضای عدهای از نمایندگان درباره تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، توزیع و ذخیرهسازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن و تقاضای برخی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور روز یکشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
روز سهشنبه هفته بعد بحث و بررسی درباره تحول نظام بانکی کشور با حضور علی طیبنیا وزیر اموراقتصادی و دارایی و سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان مربوطه بررسی میشود.
