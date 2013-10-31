شکست عراق در ذوالفقاری آبادان نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالحسن مقتدایی به مناسبت نهم آبان گرامیداشت سی و سومین سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان آمده است: در هنگامه آتش و خون و تجاوز همه جانبه ارتش صدام که از همه سو شهر مقاوم آبادان را به محاصره در آورده بود و با زدن پل بر روی رودخانه بهمنشیر، تصرف این شهر استراتژیک را لحظه شماری می کرد، مردم شجاع و شهادت طلب آبادان و رزمندگان سلحشور سپاهی، ارتش و بسیجی با خلق حماسه کوی ذوالفقاری در نهم آبان 1359، بسان ذوالفقار مولا و مقتدایشان علی(ع) در خندق و خیبر بر متجاوزان فرود آمدند و با تار و مار کردن آنان، صدام و صدامیان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.
در ادامه این پیام عنوان شده است: حماسه کوی ذوالفقاری، این مقاومت سترگ مردمی که با خون جوانان جسور و جان برکف آبادان و دیگر دلیرمردان این مرز و بوم به منصه ظهور رسید مصداق عینی آیه شریفه «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن ا... » بود که قلیلی از مردم و رزمندگان با دستان خالی و حداقل امکانات بر کثیری از دشمنان با حداکثر امکانات و مدرن ترین تسلیحات اهدایی قدرتهای غرب و شرق غلبه کرد.
در پیام استاندار تصریح شده است: شکست مفتضحانه دشمن در کوی ذوالفقاری آبادان که نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و از صحنه های عاشورایی این حماسه جاوید است، این حقیقت را یک بار دیگر به اثبات رساند که با توکل به خدا و سلاح وحدت، معنویت و شهادت می توان بزرگترین تهدیدات را دفع و نقشه شوم دشمن را نقش بر آب کرد.
در پایان پیام مقتدایی تاکید شده است: اینجانب در سی و سومین سالروز حماسه کوی ذوالفقاری آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این حماسه جاوید و تجلیل و تکریم از مردم دلیر و مقاوم آبادان و همه رزمندگان سلحشوری که در این نبرد تاریخی ایفا نقش نمودند از خداوند سبحان درخواست می کنم که به همه ما توفیق ادامه راه آن شهیدان والا مقام و خدمت صادقانه به ملت بزرگوار ایران را عنایت فرماید.
اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان شکست عراق در منطقه کوی ذوالفقاری آبادان را نقطه عطفی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالحسن مقتدایی به مناسبت نهم آبان گرامیداشت سی و سومین سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان آمده است: در هنگامه آتش و خون و تجاوز همه جانبه ارتش صدام که از همه سو شهر مقاوم آبادان را به محاصره در آورده بود و با زدن پل بر روی رودخانه بهمنشیر، تصرف این شهر استراتژیک را لحظه شماری می کرد، مردم شجاع و شهادت طلب آبادان و رزمندگان سلحشور سپاهی، ارتش و بسیجی با خلق حماسه کوی ذوالفقاری در نهم آبان 1359، بسان ذوالفقار مولا و مقتدایشان علی(ع) در خندق و خیبر بر متجاوزان فرود آمدند و با تار و مار کردن آنان، صدام و صدامیان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.
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