شکست عراق در ذوالفقاری آبادان نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالحسن مقتدایی به مناسبت نهم آبان گرامیداشت سی و سومین سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان آمده است: در هنگامه آتش و خون و تجاوز همه جانبه ارتش صدام که از همه سو شهر مقاوم آبادان را به محاصره در آورده بود و با زدن پل بر روی رودخانه بهمنشیر، تصرف این شهر استراتژیک را لحظه شماری می کرد، مردم شجاع و شهادت طلب آبادان و رزمندگان سلحشور سپاهی، ارتش و بسیجی با خلق حماسه کوی ذوالفقاری در نهم آبان 1359، بسان ذوالفقار مولا و مقتدایشان علی(ع) در خندق و خیبر بر متجاوزان فرود آمدند و با تار و مار کردن آنان، صدام و صدامیان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.



در ادامه این پیام عنوان شده است: حماسه کوی ذوالفقاری، این مقاومت سترگ مردمی که با خون جوانان جسور و جان برکف آبادان و دیگر دلیرمردان این مرز و بوم به منصه ظهور رسید مصداق عینی آیه شریفه «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن ا... » بود که قلیلی از مردم و رزمندگان با دستان خالی و حداقل امکانات بر کثیری از دشمنان با حداکثر امکانات و مدرن ترین تسلیحات اهدایی قدرتهای غرب و شرق غلبه کرد.



در پیام استاندار تصریح شده است: شکست مفتضحانه دشمن در کوی ذوالفقاری آبادان که نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و از صحنه های عاشورایی این حماسه جاوید است، این حقیقت را یک بار دیگر به اثبات رساند که با توکل به خدا و سلاح وحدت، معنویت و شهادت می توان بزرگترین تهدیدات را دفع و نقشه شوم دشمن را نقش بر آب کرد.



در پایان پیام مقتدایی تاکید شده است: اینجانب در سی و سومین سالروز حماسه کوی ذوالفقاری آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان این حماسه جاوید و تجلیل و تکریم از مردم دلیر و مقاوم آبادان و همه رزمندگان سلحشوری که در این نبرد تاریخی ایفا نقش نمودند از خداوند سبحان درخواست می کنم که به همه ما توفیق ادامه راه آن شهیدان والا مقام و خدمت صادقانه به ملت بزرگوار ایران را عنایت فرماید.