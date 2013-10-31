بصیرت و صبر مهمترین ویژگی های بسیج دانش آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی صبح پنجشنبه در دیدار جمعی از فعالین بسیج دانش آموزی استان اظهار داشت: اگر انسان مغز، وجود و اراده اش را در اختیار دین قرار دهد، انسانی است که می تواند جامعه را با او مدیریت و هدایت کرد.

آیت الله ملک حسینی به بسیجیان توصیه کرد: نمادی از زیبایی های دین و نمونه ای برای شجاعت، غیرت و صبر باشند.

وی تاکید کرد: ناشکیبایی و عجول بودن و زود تصمیم گرفتن از شاخصه های بسیج نیست.

آیت الله ملک حسینی سرعت عمل در رسیدن به هدف را از ویژگی های بسیج دانست و افزود: کندی و ایستایی در حرکت نقطه مقابل روحیه بسیجی است.

وی با بیان اینکه بسیجی با قرآن و مسجد زندگی می کند، خطاب به دانش آموزان بسیجی اظهار داشت: آنچه احساس می کنید یک روحیه بسیجی را تشکیل می دهد، در خود رشد دهید تا انقلاب و نظام به شما افتخار کند.

86هزار دانش آموز در استان عضو بسیج اند

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این دیدار گفت: یک سوم شهدای این استان دانش آموزان و معلمین بودند.

پرویز طاهری افزود: این استان 365 شهید دانش آموز به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.

وی با اشار به نقش دانش آموزان در انقلاب و دفاع مقدس افزود: دانش آموزان امروز هم در همه صحنه های دفاع از انقلاب پیشرو و پیش گام هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون 90درصد از دانش آموزان در این استان تحت پوشش تشکلهایی همچون بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی، سازمان دانش آموزی وحلقه های صالحین هستند.

طاهری اظهار داشت: حضور این قشر در این تشکلها موجب پویا و زنده بودن شعارهای انقلاب شده است.

وی بیان داشت: 86هزار نفر از دانش آموزان در این استان عضو بسیج بوده و یک هزار و 138 حلقه صالحین دانش آموزی نیز مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور را از جمله برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: طی سه سال گذشته 27هزار دانش آموز به این اردوها اعزام شده اند.