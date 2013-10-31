تسخیر لانه جاسوسی حرکتی الهی بود/ ملت ایران جنایات آمریکا را فراموش نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیت الله سید مرتضی محمودی در درس اخلاق خود با گرامیداشت روز مباهله اظهار داشت: روز مباهله روز عزت و عظمت اسلام بود و روزی بود که نبی مکرم اسلام(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت توانستند حقانیت دین اسلام را به همگان ثابت کنند.



امام جمعه ورامین افزود: روز مباهله بدلیل اثبات حقانیت اسلام، به عنوان یکی از بزرگترین روزهای مسلمانان تلقی شده و باید این روز جشن گرفته شود.



مباهله روز جشن مسلمانان است



محمودی یادآور شد: ماجرای مباهله موجب شد تا عظمت اسلام بر تمام مردم اثبات شده و صداقت گفتار پیامبر (ص) بیش از گذشته بر همگان آشکار گردد، این واقعه یکی از دلایل نبوت آن حضرت به شمار می آید و بی شک مباهله، در تقویت ایمان مسلمانان و تضعیف روحیه منافقان تاثیری به سزا داشته است .



وی ادامه داد: داستان مباهله به همه مسلمانان آموخت که هیچگاه نباید در برابر دشمنان اسلام تسلیم شد بلکه باید با استفاده از روشهای جدید، حقانیت اسلام را به جهان نشان داد.



این مسئول اضافه کرد: آیه مباهله سندی انکار ناپذیر در حقانیت حضرت علی (ع) است و می توان از این آیه جانشینی مولای متقیان به جای نبی مکرم اسلام را استخراج کرد.



تسخیر لانه جاسوسی حرکتی الهی بود



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث رخ داده در 13آبان بیان داشت: روز 13 آبان یادآور حوادث مهم و تاریخی در ذهن ملت ایران و صفحه های تاریخ نظام اسلامی است که هر کدام اوج عزت و آزادگی ملت ایران را نشان می دهد.



وی عنوان کرد: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام یک حرکت الهی بود که باعث خرسندی امام راحل شد و ایشان از این حرکت دانشجویان به انقلاب دوم تعبیر کردند.



محمودی تأکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی ماهیت پلید آمریکا را برای تمام ملت ایران و مردم جهان مشخص کرد و اسناد ضدیت این کشور با ایران در جریان این تسخیر کشف شد.



ملت ایران جنایات آمریکا را فراموش نمی کند



امام جمعه ورامین افزود: جوانان و دانشجویان به خوبی به مشکلاتی که در کشور از سوی این سفارتخانه به وجود می‌آمد آگاه بوده و با تسخیر این سفارتخانه توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.



وی بر ضرورت ادامه راه دانشجویان خط امام تاکید کرد و گفت: دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته و صاحبنظر جامعه باید با بصیرت و آگاهی راه دانشجویان خط امام به ویژه شهدای این جنبش را ادامه دهند.



محمودی ادامه داد: در روز 13 آبان بار دیگر مردم ایران، روحیه استکبار ستیزی خود را نشان خواهند داد و شعار مرگ بر آمریکا در رأس شعارهای این روز بزرگ خواهد بود.



این مسئول اضافه کرد: راهپیمایی 13آبان نشان خواهد داد که ملت ایران به دولتمردان آمریکایی اعتماد ندارند و هیچگاه جنایات آنان بر ضد ملت ایران را فراموش نمی کنند.

