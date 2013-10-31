کشور نیازمند جهاد علمی است/ پرچم شیعه در جهان به اهتزاز درآید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم افتتاح حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان پاکدشت با حضور مرجع عالیقدر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام تقوی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، سید حسین هاشمی استاندار تهران و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانهای ورامین و پاکدشت برگزار شد.



در این مراسم آیت الله العظمی مکارم شیرازی با تبریک افتتاح ساختمان جدید حوزه علمیه امام صادق(ع) اظهار داشت: حوزه علمیه امام صادق(ع) به عنوان یک کانون علمی در پاکدشت مطرح است و باید مردم این شهرستان به چنین حوزه علمیه آبرومندی افتخار کنند.



مرجع عالیقدر جهان تشیع با اشاره به تقارن روز مباهله با افتتاح حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان پاکدشت افزوذ: غنای حوزه های علمیه از برکات حاصل شده از قیام امام خمینی(ره) و نهضت انقلاب اسلامی است و وقتی به صدر اسلام نیز برمی گردیم مشاهده می کنیم که این برکات از بعثت پیامبر اکرم(ص) نشأت می گیرد.



وی گفت: امروز کشور در کنار جهاد نظامی به جهاد علمی نیز نیازمند است و باید در جهاد علمی با سرعت بیشتری حرکت کنیم و با کسب علوم و دانش مختلف، پرچم شیعه در جهان به اهتزاز در بیاوریم.

آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: مرکب قلم دانشمندان از خون شهدا بالاتر است و اسلام بالاترین مقام را برای شهید قائل شده است اما خون شهیدان را عالم و دانشمند حفظ می کند و اگر علما و دانشمندان دلسوز نبودند آثار خون های ریخته شده در کربلا پاک می شد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) تمایزات بین علم و ثروت را یادآور شدند و بیان داشت: علم انسان را حفظ می کند اما ثروت را باید انسان حفظ کند، مال را هرچه انفاق کنی کم می شود اما علم را هرچه انفاق کنی بیشتر می شود، ثروتمندان از دنیا رفتند و فراموش شدند اما انسانهای دانشمند هرگز فراموش نمی شوند، آنهایی که به خاطر پول به دور انسان می آیند اگر متوجه شوند مشکل مالی پیدا کرده ای از اطرافت پراکنده می شوند اما عالمان و دانشمندان همیشه در قلوب مردم جای دارند و خوب است بدانیم که حکومت دست مال نیست بلکه در اختیار علم است.



این مسئول تأکید کرد: تدبیر و علم است که انسان را می تواند حاکم کند، ژاپن در جنگ جهانی دوم همه چیز خود را از دست داد اما در حال حاضر با علم فراوانی که به دست آورده اند، توانستند کشورشان را به خوبی بسازند.



آیت الله سپس به رمز موفقیت خود اشاره و اعلام کرد: نظم، پشتکار و خلوص نیت از رموز موفقیت بنده است، طلاب بدانند هر قدمی که برای تحصیل بر می دارند برروی بال فرشتگان حرکت می کنند، طلاب عزیز قدر خود را بدانند چرا که این افتخار نصیب هر کسی نمی شود.



در پایان آیت الله مکارم از جوش و خروش مسئولان منطقه که در جهت تأسیس حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان پاکدشت تلاش فراوانی را از خود نشان دادند تقدیر و تشکر کردند.