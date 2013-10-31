اختصاص زمين براي ساخت حوزه علميه و مصلي نمازجمعه در چناران

به گزارش خبرنگار مهر احمد علوي ظهر پنج‌شنبه در آئين افتتاح نمازخانه و مجتمع رفاهي امام رضا(ع) چناران گفت: براي ساخت حوزه علميه و مصلي نمازجمعه زمینی اختصاص خواهد یافت.

وی بیان کرد: امروز آستان قدس رضوي بهترين چشم انداز اجرايي را در حوزه هاي فرهنگي،‌ آموزشي، پژوهشي، توسعه فضاهاي فرهنگي، مذهبي داراست.

وي افزود : اين مراكز براي جهان اسلام به لحاظ معماري اسلامي و بكارگيري انواع هنر هاي اسلامي يك الگوست كه به بركت انقلاب اسلامي بدست آمده است.

وي ادامه داد: آستان قدس رضوي نماد يك مديريت منظم اسلامي و اداري است كه به بركت انقلاب اسلامي ايجاد شده و نتايج خوبي هم داشته است.

علوی افزود: در این آستان مقدس تمامي هزينه‌هاي بر اساس نيات واقف از سنت حسنه وقف صورت مي گيرد و هر منفعتی از موقوفات و نذورات به مردم بر مي‌گردد.

وي معنويت را مهمترين شاخصه مديريت اسلامي دانسته افزود :‌حرم امام رضا(ع) مركز درمان افسردگي هاست كه اين از بركت ولايت، امامت و مديريت ولايي و اسلامي است.

وي ادامه داد: وقف‌هاي زيادي در آستان قدس داريم كه با توجه به نيات واقفين هزينه مي‌شود و به عنوان مثال 50 وقف براي مهمانسرا داريم كه روزانه 6 هزار نفر از زائران امام رضا(ع) پذيرايي مي‌شوند.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در ادامه به توسعه فضاي حرم بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) اشاره كرد و گفت : اگر در طول عمر تمام سلسله ها تنها 5 هزار متر مربع صحن ساخته شده بود اما به بركت انقلاب اسلامي در سالهاي پس از انقلاب بيش از 60 هزار متر مربع صحن احداث شده است.

علوي با اشاره به فعاليت هاي فرهنگي،‌ پژوهشي آستان قدس گفت : امروز هزاران محقق، طلبه، دانشجو در كنار حرم مطهر امام رضا (ع) به تحقيق مشغول هستند و سبك زندگي رضوي را در جهان اسلام منتشر مي كنند.