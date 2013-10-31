سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دادخدا خدایی ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهارکرد: هم اکنون مرحله شهرستانی این مسابقات در سطح استان در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه یک هزار نفر برای حضور در این مسابقات نامنویسی کردهاند، بیان کرد: برترینهای مسابقات شهرستانی به مسابقات استانی و برترینهای مرحله استانی نیز به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
وی عنوان کرد: این مسابقات در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال در دوبخش خواهران و برداران برگزار میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند گفت: سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در رشته های قرائت، ترتیل، مفاهیم تخصصی قرآنی، و حفظ کل و حفظ 1، 2.5، 10، 20 جزء برگزار می شود.
به گفته وی هر نفر تنها می تواند در یکی از رشته های حفظ، قرائت یا ترتیل شرکت کند، اما شرکت در رشته مفاهیم تخصصی به عنوان رشته دوم بلامانع است.
