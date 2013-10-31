۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند از آغاز مرحله شهرستانی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دادخدا خدایی ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهارکرد: هم اکنون مرحله شهرستانی این مسابقات در سطح استان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه یک هزار نفر برای حضور در این مسابقات نام‌نویسی کرده‌اند، بیان کرد: برترین‌های مسابقات شهرستانی به مسابقات استانی و برترین‌های مرحله استانی نیز به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: این مسابقات در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال در دوبخش خواهران و برداران برگزار می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند گفت: سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در رشته های قرائت، ترتیل، مفاهیم تخصصی قرآنی، و حفظ کل و حفظ 1، 2.5، 10، 20 جزء برگزار می شود.

به گفته وی هر نفر تنها می‏ تواند در یکی از رشته ‌‏های حفظ، قرائت یا ترتیل شرکت کند، اما شرکت در رشته مفاهیم تخصصی به‌ عنوان رشته دوم بلامانع است.

 

