به گزارش خبرنگار مهر، یحیی دولتی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از پزشکان و متخصصان پوست در کشور عضو انجمن پوست ایران هستند.

وی با بیان اینکه در اسلام و در ایران کتب مختلفی برای الگو گیری و استفاده در علوم مختلف وجود دارد، ابراز داشت: قرآن کتاب آسمانی مسلمانان حاوی مطالب مختلفی برای استفاده در علوم مختلف بوده و می توان در عرصه های مختلف از آن استفاده کرد.

رئیس انجمن متخصصان پوست ایران ادامه داد: در واقع انجمن های پزشکی محل مناسبی برای تبادلات علمی دانشمندان و پزشکان ایرانی بوده و محلی برای حل مشکلات پزشکی است.

وی در ادامه سخنانش گفت: فعالیت در عرصه های علمی و پزشکی و رفع مشکلات درد مندان باقیات صالحاتی برای آخرت انسان بوده و مردم باید بدانند که ایجاد مراکز و موسسه های خیریه برای حل مشکلات پزشکی نیز تاثیر زیادی در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد.

دولتی در مورد برگزاری همایش هزاره تالیف کتاب قانون در همدان اظهار داشت: این همایش و بزرگداشت بزرگانی چون ابن سینا و معرفی کتاب قانون در پیشرفت پزشکی بسیار موثر است.

رئیس انجمن متخصصان پوست ایران در مورد مقالات ارائه شده در این همایش گفت: مقالاتی که در این همایش ارائه شد از سطح علمی بالایی برخوردار بود و این همایش در معرفی اساتید و دانشمندان مختلف کشور موثر است.

دولتی در اظهار داشت: پزشکان باید با بیماران مانند اعضای خانواده خود رفتار کرده و مانند یک عزیز برخورد کرده و به معنای واقعی برای درمان بیماران قدم بردارند و اخلاق و رفتار پزشک در درمان بیمار بسیار تاثیر گذار است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به کتاب های مختلف بوعلی سینا در زمینه های پزشکی ،عنوان داشت: طب سنتی یکی از فنونی بوده که باید به به آن بیش از پیش اهمیت داده شود.