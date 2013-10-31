به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ديزج ن‍ژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تنظيم بازار استان با بيان اينكه بايد در كيفيت محصول هدف‌گذاري شود افزود: ‌همچنين بايد مراكز نظارتي و بهداشتي درماني نيز بيش از پيش پاي كار آيند تا محصولات موجود بيشتر به سمت توليد بهره ور هدايت شود.

وی با بيان اينكه نه تنها براي كالاهاي استراتژيك برنامه ريزي شود بايد براي كالاهاي غيراستراتژيك توليد استان نيز برنامه ريزي كرد،‌ افزود: بايد در اين برنامه‌ريزي‌ها مجموعه توليدات به نفع توليدات داخلي استان هدايت و سوق داده شود.

ديزج نژاد با بيان اينكه در زمينه مصرف بايد رويه ها اصلاح شود، گفت: بايد هنرمندانه مردم را به سمت مصرف كالاهاي درست و اصولي هدايت كرد و در اين زمينه رسانه ها نقش موثر و بي بديلي دارند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مباحث حوزه سيب گفت: در اين زمينه مطالعات در تمام ابعاد توليد تا مصرف آغاز شده تا بر اساس نتايج اين مطالعات بصورت اصولي تر و علمي تر در اين زمينه برنامه ريزي كرد.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي در ادامه همچنين افزود: علاوه بر توليد و مصرف، بايد براي نحوه توزيع و شبكه توزيع استان نيز برنامه ريزي كرد چرا كه اگر شبكه توزيع اصلاح نشود و وضعيت آن سر و سامان داده نشود هم توليد كننده و هم مصرف كننده متضرر مي شوند.

وي در خصوص ساماندهي مراكز خريد و اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار، افزود: براي ادامه سال اگر مراكز خريد در خصوص ساماندهي همكاري نكردند بايد دستگاههاي متولي برخورد لازم را اعمال نمايند.

ديزج نژاد در خصوص ذخيره سازي نيز گفت: بر اساس گزارش اعلام شده ذخيره سازي در بعضي اقلام مناسب است و بايد توجه كرد كه اين ذخيره سازي ها نه تنها در حوزه خوراكي بايد در ساير بخشها نيز پيش بيني شود.

در ادامه اين جلسه وضعيت توليد،‌ چگونگي عرضه و قيمت محصولات كشاورزي از جمله گندم،‌ چغندر قند،‌ سيب و مرغ و گوشت قرمز بررسي و كارشناسان و نمايندگان دستگاههاي اجرايي به بيان گزارش عملكرد و وضعيت موجود و پيش بيني هاي آينده پرداختند.