محور فعالیت هیئت رزمندگان البرز گسترش امور فرهنگی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ادیبی در همایش مدیران هیئت رزمندگان استان البرز که در آستانه فرارسیدن ماه محرم ظهر پنجشنبه در مشکین دشت شهرستان فردیس برگزار شد، اظهار داشت: هیئت رزمندگان از اجماع شماری از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با هدف اشاعه فرهنگ شهادت و تبلیغ اسلام ناب محمدی و سیره اهل بیت (ع) شکل گرفته است.



وی افزود: هم اکنون 15 هیئت رزمندگان در البرز مشغول به فعالیت هستندکه به طور متوسط هر هیئت سالانه 200 برنامه تهیه و اجرا می کند.

ادیبی درباره فعالیت هیئت رزمندگان استان البرز یادآور شد: این هیئت ها دارای سخنران ثابت بوده و برنامه های هفتگی به مناسبت های خاص اجرا می کنند و هر یک ماه جلسه مدیران آن برای رفع مشکلات احتمالی و هماهنگی بیشتر برگزار می شود.



مدیر هیئت رزمندگان استان البرز گسترش امور فرهنگی، مذهبی و زنده نگهداشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ جبهه و جهاد در بین آحاد مردم را از محورهای فعالیت این هیئتها اعلام کرد.



ادیبی همچنین ارتقای سطح کیفی فعالیت های هیئت رزمندگان، انتقال تجربیات موفق هیئت و استفاده از کارشناسان برای ایام ماه محرم و مناسبتهای پیش رو را از اهداف مهم برگزاری این همایش برشمرد.



در همایش امروز، هیئت رزمندگان اسلام نورالشهداء در کرج و هیئت رزمندگان قرآن وعترت شهرستان فردیس به عنوان هیئتهای برتر معرفی و تجیلیل شدند.