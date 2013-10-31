اتحاد و همدلی مهمترین پیام شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی رسولی بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین یادواره سرداران و223شهید این منطقه با بیان اینکه شهدای ما آگاهانه راه خود را انتخاب کردند اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا می‌تواند در تأثیرگذاری دینی و مذهبی بر روح و روان جوانان و نوجوانان بسیار مثمرثمر باشد و آنان را در برابر توطئه‌های شوم دشمنان بیمه کند.

وی اضافه کرد:برگزاری یادواره های شهداء هم یادآوری اهداف والای شهدا به مردم است و هم عمل برای خودمان که اگر بتوانیم به گوشه ای از اهداف و راه شهدا عمل کنیم خداوند آن اجر عظیم را نیز برای ما رقم خواهد زد.

امام جمعه میاندرود در ادامه به ویژگی های شاخص شهدا پرداخت با بیان اینکه ولایتمداری عملی یکی از مهمترین دلایل ماندگاری و الگو شدن این این سرداران وشهدا منطقه بوده است، اظهار داشت: باید همه مردم و مسئولان از چنین شهدایی درس خدمت و اخلاص و تعهد و اعتقاد به ولایت بیاموزند.

حجت الاسلام رسولی گفت: دشمن از موقعیت سوءاستفاده کرده و طعم تلخ اختلاف را به کام مردم ریخته پس حواس خود را جمع کنید که پشت به انقلاب و ولایت فقیه نکنید.

وی بابیان اینکه امروز دشمن با سلاح نرم درمقابل ما ایستاده تصریح کرد:ما هم باید در این برهه از زمان باسلاح نرم و.ارد عمل شویم ونر افزاری کار کنیم.

حجت الاسلام رسولی در پایان خاطرنشان کرد:که شهدای انقلاب اسلامی و دوران هشت ساله دفاع مقدس الگوهای برجسته ای برای نسل نوجوان و جوان جامعه ما به شمار می روند، برمعرفی این الگوها به نسل جدید تاکید کرد.