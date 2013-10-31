مصاف سعید ابراهیمی در گروه بازنده ها/ کشتی گیر ایرانی حریف خود را ضربه فنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای جام جهانی کشتی پهلوانی سعید ابراهیمی دقایقی قبل در مصاف با "ساتن دراپرا" از کشور نپال در عرض 10 ثانیه موفق به ضربه فنی این حریف خود شد تا به نخستین پیروزی در گروه بازنده ها دست پیدا کند.

وی صبح امروز مقابل "گئورگین" کشتی گیر گرجستانی قرار گرفت و متاسفانه مقابل این حریف قدر با نتیجه سه بر یک تن به شکست داد تا راهی گروه بازنده ها شود.

همچنین پیش از کشتی سعید ابراهیمی، دو کشتی گیر انگلیس و اکراین به میدان رفتند که کشتی گیر انگلیسی موفق به ضربه فنی کشتی گیر اکراینی شد.

مصاف دو کشتی گیر فیلیپین و مالزی به دلیل عدم حضور کشتی گیر مالزیایی به نفع کشتی گیر فیلیپین اعلام شد و در نهایت دیدار دو کشتی گیر افغانستان و دانمارک با ضربه فنی کشتی گیر دانمارکی توسط حریف افغان وی پایان یافت.

بنابر این گزارش مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی با حضور 36 کشتی گیر از 24 کشور دنیا در خرم آباد در حال برگزاری است.

دور نخست این رقابتها صبح امروز پنج شنبه در قالب 18 کشتی برگزار شد که تعداد 18 نفر به گروه برنده ها و 18 کشتی گیر دیگر نیز راهی گروه بازنده ها شدند.عصر امروز مسابقات با مصاف کشتی گیران در گروه بازنده ها آغاز شد که تاکنون 9 کشتی در این گروه برگزار شده است.