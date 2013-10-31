  1. استانها
  2. لرستان
۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

جام جهانی کشتی پهلوانی/

مصاف سعید ابراهیمی در گروه بازنده ها/ کشتی گیر ایرانی حریف خود را ضربه فنی کرد

مصاف سعید ابراهیمی در گروه بازنده ها/ کشتی گیر ایرانی حریف خود را ضربه فنی کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سعید ابراهیمی در دیداری که در گروه بازنده ها با حریف نپالی خود داشت موفق به ضربه فنی این کشتی گیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای جام جهانی کشتی پهلوانی سعید ابراهیمی دقایقی قبل در مصاف با "ساتن دراپرا" از کشور نپال در عرض 10 ثانیه موفق به ضربه فنی این حریف خود شد تا به نخستین پیروزی در گروه بازنده ها دست پیدا کند.

وی صبح امروز مقابل "گئورگین" کشتی گیر گرجستانی قرار گرفت و متاسفانه مقابل این حریف قدر با نتیجه سه بر یک تن به شکست داد تا راهی گروه بازنده ها شود.

همچنین پیش از کشتی سعید ابراهیمی، دو کشتی گیر انگلیس و اکراین به میدان رفتند که کشتی گیر انگلیسی موفق به ضربه فنی کشتی گیر اکراینی شد.

مصاف دو کشتی گیر فیلیپین و مالزی به دلیل عدم حضور کشتی گیر مالزیایی به نفع کشتی گیر فیلیپین اعلام شد و در نهایت دیدار دو کشتی گیر افغانستان و دانمارک با ضربه فنی کشتی گیر دانمارکی توسط حریف افغان وی پایان یافت.

بنابر این گزارش مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی با حضور 36 کشتی گیر از 24 کشور دنیا در خرم آباد در حال برگزاری است.

دور نخست این رقابتها صبح امروز پنج شنبه در قالب 18 کشتی برگزار شد که تعداد 18 نفر به گروه برنده ها و 18 کشتی گیر دیگر نیز راهی گروه بازنده ها شدند.عصر امروز مسابقات با مصاف کشتی گیران در گروه بازنده ها آغاز شد که تاکنون 9 کشتی در این گروه برگزار شده است.

کد مطلب 2166533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها