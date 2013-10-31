فارس را به جایگاه شایسته خود می رسانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدي در اولين جشنواره ملي مردمي پسته سروستان با اشاره به اينكه برگزاري جشنواره پسته نشان دهنده توجه برگزار كنندگان به افق هاي بالا در زمينه توليد اين محصول است، افزود: باغداران بايد با استفاده از فارغ التحصيلان رشته كشاورزي فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي در راستاي توسعه اين رشته و افزايش ميزان توليد و ارتقاي كيفيت آن تلاش كنند.

وي با تاكيد بر اينكه فعالان اقتصادي كشور كه در جهت تامين اهداف اقتصادي كشور و مبارزه با تحريم ها تلاش مي كنند مانند رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، یادآور شد: امروز جبهه وسيعي در عرصه اقتصادي در برابر ملت ايران گشوده شده و ما بايد تلاش كنيم با فراهم كردن امكانات و زمينه هاي لازم براي فعالان اقتصادي آنان را براي تامين استقلال اقتصادي كشور ياري كنيم.

استاندار فارس با بيان اين كه در زمينه فعاليت هاي اقتصادي نبايد تنها بر مفاهيمي مانند خود اتكايي و خود كفايي تكيه كرد و تسخير بازارهاي منطقه اي و جهاني بايد مورد توجه برنامه ريزان و فعالان اقتصادي باشد، اظهار داشت: بازار خليج فارس حيات خلوت جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود و بازار چند صد ميليوني آسياي ميانه نيز در دسترس ما قرار دارد.

احمدي از تشكيل اتاق فكري مشتمل بر متخصصين و برنامه ريزان حوزه هاي مختلف استان فارس خبر داد و گفت: تلاش مي كنيم در اين اتاق فكر با كمك همه صاحب نظران، اهداف بلند كشور و استان فارس را پيگيري كنيم.

وی با اشاره به اينكه مفتخريم كه جمهوري اسلامي ايران زير سايه احكام اسلام و قرآن قرار دارد، یادآور شد: 35 سال است كه كشورمان تحريم شده و در چند سال اخير تحت ظالمانه ترين و سخت ترين تحريم هاي تاريخ قرار داريم اما مردم ايران بدون احساس نااميدي و راست قامت، پشت سر رهبر معظم انقلاب در راه حركت به سمت قله هاي پيشرفت هستند.

احمدی تاكيد كرد: خون شهدا كه شاهدان جامعه ما هستند، به مردم ما قوت و جهت مي دهد تا در مسير تحقق حكومت جهاني صالحان كه از ايران آغاز شده است، حركت كنند.

استاندارفارس افزود: هيچ نظامي به سرافرازي و استقلال جمهوري اسلامي ايران در دنيا وجود ندارد و تنها كشوري هستيم كه در برابر استيلاي اقتصادي آمريكا مقاومت كرده ايم.