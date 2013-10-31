تمبر هزاره تالیف کتاب قانون بوعلی سینا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه تمبر هزاره تالیف کتاب قانون بوعلی سینا با حضور مشاور عالی مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولان استان همدان رونمایی شد.

همایش هزاره تالیف کتاب قانون شیخ الرئیس ابوعلی سینا به مناسبت هزارمین سال تالیف کتاب قانون به صورت کشوری به میزبانی همدان در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

در این همایش که سه هئیت رئیسه مجزا به بررسی و بیان دیدگاه های مختلف پیرامون اندیشه فلسفی و طب بوعلی سینا در کتاب قانون وی پرداختند.

در پایان این مرام از مترجم فارسی کتاب قانون" استاد مرحوم عبد الرحمن شرفکندی(هژار) تجلیل به عمل آمد.