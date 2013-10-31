5100 نوجوان هرمزگانی در طرح رهروان شهید فهمیده شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دوم پاسدار مرتضی زارع بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری طرح رهروان شهید فهمیده که در سالن جلسات مهمانسرای کوثر بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه در تاریخ 8 آبان سال 59 خبر شهادت نوجوان 13ساله از رادیو پخش شد، بیان داشت: با اعلام این خبر امام‌خمینی(ره) هم طی پیامی فرمودند: «رهبر ما همان طفل 13ساله‌ای است که نارنجک به کمر می‌بندد و زیر تانک می‌رود».

جانشین فرمانده نیروی دریایی منطقه یکم ندسا تعداد شهدای 13 و 14 ساله دوران دفاع مقدس را 22 شهید عنوان کرد و افزود: حضور نوجوانان و جوانان ایرانی در جبهه های جنگ الگویی برای سایر کشورهای مسلمان شده است. شهادت اشمر نوجوان 15 ساله لبنانی نشان از تاثیر فرامنطقه ای شهدای نوجوان ایرانی است. سال 57، "اشمر" با خودرو به سمت نیروهای اسرائیلی حمله کرد و پس از کشتن چند نیروی صهیونسیتی خودش نیز به شهادت رسید. در وصیت نامه این شهید لبنانی آمده است: سلام من را به بسیجیان ایران برسانید، الگوی من همان نوجوان 13ساله ایرانی است.

دریادار دوم زارع اظهارداشت: این طرح از سال 84 آغاز به کار کرده و تاکنون 58هزار و 860دانش آموز 13ساله بسیجی در این طرح شرکت کرده‌اند.

وی اشاعه فرهنگ شهادت و احیای این تفکر و تشکیل ارتش 20میلیونی را از اهداف اجرای این طرح بیان داشت.

جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: آشنایی دانش‌آموزان 13ساله با فرهنگ شهید و شهادت، ایجاد روحیه ایثار و فداکاری، ایجاد زیرساخت برای به عضویت در آوردن دانش‌آموزان در جهت تحقق ارتش 20میلیون و غیره نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در 50شهر ساحلی کشور اجرا می شود، خاطرنشان کرد: تا سال گذشته، 53هزار و 640نفر در استان هرمزگان دراین طرح شرکت داشته‌اند و امسال نیز پنج هزار و 100نفر در قالب این طرح ساماندهی می شوند.

وی تصریح کرد: این طرح در 12شهرستان استان و حتی در دورترین نقاط و دهستان‌ها برگزار می شود. در بندرعباس با حضور دو هزار نفر در محل گلزار شهدا حضوری پرشکوه خواهند داشت و سه هزار و 100 نفر هم در سایر شهرهای استان هرمزگان روز یکشنبه همزمان با سراسر کشور با شهدا هم پیمان خواهند شد.

جانشین فرمانده منطقه یکم ندسا از حضور خانواده شهید فهمیده در این طرح در بندرعباس و رودان خبر داد و افزود: پدر شهیدفهمیده در بندرعباس و برادر این شهید نیز در رودان حضور می یابند.

وی تصریح کرد: علاوه بر رودان و بندرعباس، این طرح در رودخانه، قشم، هرمز، میناب، حاجی‌آباد، فین، سیریک، کیش و بندرخمیر نیز به اجرا در می آید.