به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، ظهر امروز در مراسمي در مدرسه نمونه ابن سينا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی اظهار داشت: شهید فهمیده اسوه ای برجسته برای نوجوانان و قاسم کربلای ایران در دوران جنگ تحمیلی بود.

وبي بيان كرد: امروز در ایران اسلامی یک جوان و نوجوان باید همچون شهید فهمیده دارای فهم و زکاوت، هوشیاری و بصیرت و ایمان و دیانت باشد.

وی خاطرنشان كرد: در نهايت از دانش آموزان انتظار است که نسبت به دسیسه های دشمنان و بدخواهان فهمیده باشند تا بتوانند امانت به دوش از صلحاي انقلابی پیشین و استمرار بخش حرکت پر خروش و پویای انقلاب اسلامی باشند.

حسینی با اشاره به در پیش بودن یوم الله سیزدهم آبان بيان كرد: در چنین روزی شاهد تبعید حضرت امام خميني (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان توسط رژیم شاه و تصرف لانه جاسوسی آمریکا در تهران بودیم و این روز، بسيار شايسته به عنوان روز دانش آموز نامیده شده است.

وی ادامه داد: تمام شاخص هايی که برای یک دانش آموز در ایران اسلامی بیان شد را کسی می تواند دارا باشد که روز 13 آبان مشتاقانه جلودار حرکت طوفنده و پرخروش علیه رژیم سلطه طلب آمریکا باشد و فریاد مرگ بر آمریکا را در کشور طنین انداز کند.