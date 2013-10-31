۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

امام جمعه ابرکوه خطاب به دانش‌آموزان:

فهمیده‌های زمان باید دشمن را به خوبی بشناسند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: امانت به دوشان شهید فهمیده و فهمیده‌های زمان باید دشمن را به خوبی بشناسند و در صدد مقابله با دسیسه‌های آنان برآيند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم  حسینی، ظهر امروز در مراسمي در مدرسه نمونه ابن سينا به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی اظهار داشت: شهید فهمیده اسوه ای برجسته برای نوجوانان و قاسم کربلای ایران در دوران جنگ تحمیلی بود.

وبي بيان كرد: امروز در ایران اسلامی یک جوان و نوجوان باید همچون شهید فهمیده دارای فهم و زکاوت، هوشیاری و بصیرت و ایمان و دیانت باشد.

وی خاطرنشان كرد: در نهايت از دانش آموزان انتظار است که نسبت به دسیسه های دشمنان و بدخواهان فهمیده باشند تا بتوانند امانت به دوش از صلحاي انقلابی پیشین و استمرار بخش حرکت پر خروش و پویای انقلاب اسلامی باشند.

حسینی با اشاره به در پیش بودن یوم الله سیزدهم آبان بيان كرد: در چنین روزی شاهد تبعید حضرت امام خميني (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان توسط رژیم شاه و تصرف لانه جاسوسی آمریکا در تهران بودیم و این روز، بسيار شايسته به عنوان روز دانش آموز نامیده شده است.

وی ادامه داد: تمام شاخص هايی که برای یک دانش آموز در ایران اسلامی بیان شد را کسی می تواند دارا باشد که روز 13 آبان مشتاقانه جلودار حرکت طوفنده و پرخروش علیه رژیم سلطه طلب آمریکا باشد و فریاد مرگ بر آمریکا را در کشور طنین انداز کند.

