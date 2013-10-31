  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۵۸

رئیسی خبر داد:

تجهیز 90 درصد واحدهای بزرگ صنعتی آذربایجان شرقی به دستگاه های خنثی سازی و تصفیه سازی

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی از مجهز شدن 90 درصد واحدهای بزرگ صنعتی به دستگاه های خنثی سازی و تصفیه سازی در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی عصر پنج شنبه در مراسم جشنواره اختتامیه محیط زیست و انرژی با اشاره به رسیدن به توسعه پایدار انرژی در آذربایجان شرقی گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در استان باید با دستگاه های اجرایی مربوطه با محیط زیست به جای تقابل باید تعامل داشته باشیم.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و باید تمامی دستگاه های مربوطه برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر تعامل داشته باشند.

بیوک رئیسی حفاظت از محیط زیست را عبادت دانست و گفت: حفاظت از محیط زیست و موهبت های الهی و استفاده بهینه از منابع محدود و نگهداری آن برای نسل های آینده یک وظیفه همگانی است.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم با تمکین واحدهای صنعتی به انجام پروسه های زیست محیطی در استان دست یابیم.
 

