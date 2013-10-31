تمبر یادبود مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش با حضور رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشورمان، استاندار لرستان، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی و جمعی دیگر از مسئولان ملی و استانی از تمبر مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در ورزشگاه تختی خرم آباد رونمایی شد.

بنابر این گزارش مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی با عنوان جام جهان پهلوان تختی با حضور 36 کشتی گیر از 25 کشور دنیا از صبح امروز پنج شنبه در ورزشگاه تختی خرم آباد آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

دور نخست این رقابتها صبح امروز پنج شنبه در قالب 18 کشتی برگزار شد که تعداد 18 نفر به گروه برنده ها و 18 کشتی گیر دیگر نیز راهی گروه بازنده ها شدند. عصر امروز مسابقات با مصاف کشتی گیران در گروه بازنده ها در قالب 9 کشتی برگزار شد که یکی از کشتی گیران ایرانی در این گروه موفق به غلبه بر حریف خود شد.

همچنین کشتی ها در گروه برنده ها نیز عصر امروز آغاز شد که تاکنون دو کشتی گیر ایرانی در این گروه حریفان خود را شکست داده اند.