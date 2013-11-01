رقابت 26 هزار متقاضی قضاوت / درخواست 9 هزار زن برای قاضی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آزمون سراسری قضات در 15 شهر کشور آغاز شد. حجت الاسلام امینی معاون آموزش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در آزمون امروز 26 هزار متقاضی شرکت کرده اند گفت: این آزمون تستی است که بعد از قبولی آزمون تشریحی از متقاضیان گرفته می شود و متقاضی بعد از قبولی هر دو آزمون وارد مصاحبه علمی شده که در صورت تایید به معاونت گزینش قوه قضائیه معرفی خواهد شد.

وی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این برنامه قوه قضائیه می تواند در مدت 5 سال 4 هزار قاضی را استخدام کند که سال گذشته 650 قاضی و در سال جاری 950 نفر استخدام دستگاه قضا شده اند که در مرحله اول این قضات به عنوان دادیار مشغول به کار می شوند.

امینی اظهار داشت: در آزمون امروز 20 درصد قبولی خواهیم داشت و بعد از مصاحبه علمی افرادی که در نهایت واجد شرایط گزینش هستند حدود هزار نفر می شوند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد جزئیات حضور بانوان در این آزمون گفت: در سال 90 و 91 ورود بانوان به آزمون قضات ممنوع بود ولی با تصویب لایحه حمایت از خانواده و الزام دستگاه قضا برای حضور مشاوران حقوقی و دادیاران زن در محاکم خانواده از امسال آنها هم در آزمون شرکت می کنند که امروز 9 هزار متقاضی زن در این آزمون حضور دارند.

معاون آموزش قوه قضائیه گفت: نتایج آزمون دیماه سال جاری اعلام شده و بهمن ماه لیست افراد واجد شرایط برای مصاحبه علمی معرفی می شود.

امینی در مورد ورود بدون آزمون نخبگان گفت: نام این افراد در قالب جذب اختصاصی تعریف شده که در سال جاری هزار و 500 نخبه بدون آزمون و از طریق مصاحبه علمی وارد دستگاه قضا می شوند.