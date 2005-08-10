چاپ 30 هزار قرآن ساده و روان براي هديه به مراكز مردمي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين اقدام بمنظور ايجاد زمينه مناسب و رغبت هر چه بيشتر براي قرائت روخواني قرآن كريم انجام شده است .

قرآنهاي سهل القرائه به خط و شيوه اي ساده و روان نوشته شده اند و به همين دليل نيز بهره گيري از اين قرآنها ، امكان روخواني قرآن كريم را ، به رواني و سادگي براي علاقمندان امكان پذير خواهد كرد .

اين قرآنها از سوي دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم به مراكز مردمي كه در راستاي آموزش روخواني قرآن كريم فعال هستند هديه مي شود تا امر آموزش ، با استفاده از اين منابع ساده و روان ، بخوبي انجام شود .

تصحيح‌ و‌نظارت ‌بر‌چاپ ‌و‌نشر قرآن ‌كريم ، فعاليت در راستاي تجهيز و مكانيزه كردن تصحيح قرآن ‌كريم ، برگزاري همايش سراسري ناشران و خطاطان قرآن ‌كريم و‌ برگزاري 2 دوره آموزش مصححين قرآن از ديگر فعاليتهاي دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم است .

تدوين و چاپ راهنماي مصححين و راهنماي ناشران و خطاطان قرآن ‌كريم و نظارت بر ترجمه ‌هاي قرآن ‌كريم بمنظور اطمينان از مخدوش نبودن آنها نيز فعاليتهاي ديگر اين دفتر در راستاي بهبود شرايط و وضعيت قرآنها براي چاپ و انتشار و همچنين آموزش صحيح و دقيق قرآن كريم است .

دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم از سال 1364 در سازمان دارالقرآن الكريم فعال شده است .