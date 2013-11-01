به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیـران در جلسه مورخ 1/8/1392 بنا به پیشـنهاد مشترک شـماره 455/91210 مورخ 13/10/1391 وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنـگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:

1 ـ به منظور تنظیم فهرست کشورهای هدف توسعه گردشگری خارجی در سه سطح زیر، کارگروهی با مسئولیت معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، با عضویت معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، کشور و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود:

الف ـ کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید.

ب ـ کشورهای هدف برای اعمال مقررات لغو روادید در مورد گردشگرانی که با تورهای رسمی وارد کشور می‌شوند.

ج ـ کشورهای هدف برای تسهیل صدور روادید گردشگری.

2ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فهرست‌های یادشده را به وزارت امور خارجه اعلام می‌نماید و وزارت مذکور در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حسب مورد، اقدامات اجرایی لازم را انجام و یا پیشنهاد مربوط را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه می‌نماید.

3ـ کارگروه یادشده، هر سال با توجه به ارزیابی نتایج حاصل، فهرست‌های جدیدی ازکشورهای هدف را در سطوح مذکور، جهت طی مراحل اقدام به شرح بند (2) تنظیم خواهد نمود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری