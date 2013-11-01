آتش در باغهای گردوی رابر و خاموش کردن آن با لودر/ تکرار داستان حریق جنگلها و امدادگران بدون تجهیزات

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان رابر در جنوب غرب استان کرمان از جمله شهرستانهای مملو از درختان میوه می باشد که نقش قابل توجهی در رونق کشاورزی در استان کرمان دارد از سوی دیگر اقلیم خاص شهرستان رابر و سر سبز بودن این شهرستان رابر را به یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین مناطق استان کرمان و کشور تدبیل کرده است.

جنگلهای گسترده رابر یکی از موهبتهای زیبای استان کرمان است که با توجه به گستردگی و گوناگونی گونه های مختلف گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

اما وجود خشکسالیهای پیاپی و گردشگران غیر مسئول این جنگلها را به شدت تهدید می کند، طی هفته گذشته هر چند این جنگلها از آتش سوزی در امان بودند اما شش هکتار باغهای گردوی بارور کشاورزان رابری در آتش سوختند و خاکستر شدند.

همان اتفاقی که از ابتدای سال جاری چندین بار در سیرجان، ریگان و شهربابک رخ داد و منجر به آتش گرفتن هکتارها از اراضی طبیعی و زمین های کشاورزی شد آن هم در استانی مانند کرمان که وجود حتی یک درخت در این استان از اهمیت بالایی به لحاظ اکوسیستمی برخوردار است.

هر چند از سوی مسئولان علت بروز آتش سوزیهای هفته های اخیر در باغها گردو نا معلوم اعلام شده است اما در نهایت این سلسه آتش سوزیها نیز علتی نخواهند داشت جز آنچه در آتش سوزیهای دیگر شهرستانهای کرمان اعلام شد.

گردشگران غیر مسئول و آتش افروزانی که یک لحظه شیرینی سفری کوتاه را به قیمت از بین رفتند زحمات کشاورزان و اراضی جنگلی معامله می کنند.

داستان آتش سوزیهای رابر/ این بار هم پای سهل انگاری گردشگران در میان است!

داستان رابر نیز اینگونه آغاز شده است که برای دومین بار طی ماه گذشته باغهای گردوی رابر آتش گرفت.

این اتفاق هفته گذشته روی داده و میزان درختان گردوی چندین ساله ای را که به خاکستر تبدیل شدند به شش هکتار رساند.

اما باز هم یک نقطه اشتراک بین آتش سوزیهای رابر و سایر مناطق استان کرمان وجود دارد و آن نیز عدم وجود راه درسترسی مناسب به منطقه آتس شوزی و از همه مهمتر کمبود امکانات آتش نشانی است.

این وضعیت در برخی از شهرستانهای استان کرمان به گونه ای است که در برخی از شهرستانها یا ماشین آتش نشانی وجود ندارد و یا اینکه تنها یک ماشین فرسوده در اختیار امدادگران قرار دارد.

همین مسئله در آتش سوزی رابر منجر به طول کشیدن سه ساعته آتش سوزی و از بین رفتن دهها درخت کهنسال شد و در نهایت نیز چاره ای جز خاموش کردن آتش با لودر پیدا نشد.

تاخیر در آتش سوزیها نیز در اکثر موارد موجب می شود در نهایت روستائیان و مردم خود برای نجات محیط زیست دست به کار شوند.

اما در آتش سوزی رابر نیرویهای امدادی به همراه مردم آتش را خاموش کردند اما با تاخیر و کمبود شدید امکانات اطفای حریق.

امکانات مناسب برای اطفای حریق وجود نداشت



سرپرست شهرداری رابر در این خصوص اظهار داشت: با توجه به کمبود امکانات آتشنشانی در شهرستان رابر و نداشتن جاده مناسب برای ورود به باغ‌ها و نبود آب و همچنین وزش شدید باد حدود سه ساعت آتش‌سوزی ادامه داشت.



کریم قاسمی ابراز داشت: در دو ماهه اخیر برای دومین‌بار است که به علتی نامعلوم حدود ۶ هکتار از باغ‌های گردوی شهروندان رابری در آتش سوخته است.



وی تصریح کرد: این آتش‌سوزی که در ساعت‌های اولیه صبح به وقوع پیوست و تا حدود سه ساعت به طول انجامید، سبب خسارت جدی به کشاورزان شد.



وی افزود: علت آتش‌سوزی دقیقا مشخص نیست و این آتش‌سوزی با حضور نیروهای مردمی و شهرداری رابر مهار شده است.

رابر مهمترین ذخیره گاه جنگلی استان کرمان

محمد قدوسی، کارشناس محیط زیست در استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: رابر از جمله ذخیره گاههای مهم جنگلی استان کرمان محسوب می شود که در کنار شهرستان بافت از اهمیت بالای در خصوص وجود گونه های گیاهی مختلف برخوردار هستند.

وی با اشاره به میزان بارندگی بالا در رابر افزود: بیشترین میزان بارندگی استان کرمان در سال گذشته و در اکثر سالها به این شهرستان اختصاص یافته است و به همین دلیل کمتر از سایر شهرستانها با مشکل تامین آب مواجه است با این وجود خشکسالی موجب بروز خساراتی به جنگلهای شده و با توجه به گذر از فصل تابستان و خشک شدن شاخه و برگ درختان امکان بروز آتش سوزی در استان کرمان بالا است.

قدوسی افزود: در استان کرمان به رغم اینکه کویری تصور می شود جنگلهای انبوهی حتی در اعماق کویر وجود دارد که به درختان انار شیطان، کهور، گز، بنه و درختان پسته کوهی، بادام کوهی می توان اشاره کرد.

وی افزود: به دلیل متمرکز بودن این مناطق در شهرستانهای خاص گردشگران کرمانی هم برای حضور در طبیعت سعی می کنند از این امکان استفاده کنند که به دلیل سهل انگاری بعضا به آتش سوزی منجر شده است که این امر در سال جاری چندین بار روی داده است و صدها هکتار از جنگلهای کرمان سوخته است حتی این مشکل به باغهای کشاورزی استان کرمان نیز تسری پیدا کرده است.

امکانات اطفا حریق در جنگلهای کرمان بسیار محدود است

این کارشناس و فعال محیط زیست گفت: در کرمان مشکل اساسی وجود دارد و ان نبود امکانات مناسب و لازم در مناطق مختلف برای اطفای حریق است.

قدوسی افزود: در اکثر موارد ماشین آلات لازم برای خاموش کردن آتش وجود ندارد و یا راه دسترسی مناسب در اختیاز نیست به گونه ای که در هر حادثه باید ماشین های آتش نشانی از کیلومترها دورتر برای اطفا حریق از شهرهای مجاور اعزام شوند.

وی ادامه داد: همین مسئله در کنار خشکسالی و وزش بادهای محلی در موارد زیادی موجب گسترش آتش شده است.

وی از مسئولان خواست در راستای تجهیز پایگاههای امداد و نجات به سیستمهای اطفا حریق تلاش کنند و اجازه ندهند این نعمت طبیعی دستخوش آتش سوزیهای متعدد شود.

وی گفت: هر چند در رابر درختان کشاورزان آتش گرفته است اما از یک سو یک کشاورز برای رشد یک درخت گاها به اندازه عمر خودش زحمت می کشد و از سوی دیگر این موارد به هیچ عنوان به باغهای کشاورزی محدود نخواهد شد.

قدوسی وجود زمینهای کشاورزی و باغهای استان کرمان را نیز در طبیعت استان کرمان قابل توجه دانست و گفت: یک سوم باغهای مثمر کشور در استان کرمان وجود دارد و حفظ این درختان نیز جدای از جنبه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برای طبیعت استان کرمان برخوردار است.

کرمان سرمین شگفتیهای طبیعی/ از تخریب طبیعت جلوگیری کنیم

محمد جهانشاهی یکی از فعالان بخش گردشگری و به خصوص گردشگری طبیعی در استان کرمان نیز با ابراز نگرانی از رویه گردشگری در مناطق طبیعی به خبرنگار مهر گفت: بعضا ما نگران معرفی برخی مناطق به مردم هستیم زیرا پس از معرفی به مردم به ناگهان شاهد هجوم بالای گردشگران به یک منطقه و درنهایت خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم منطقه بوده ایم.

وی افزود: ایجاد فرهنگ اکوتوریسم از ضروریاتی است که باید در گام اول به شهروندان آموزش داده شود زیرا خاموش کردن یک آتش کوچک بسیار بهتر از آتش زدن به جنگلها و درختان است.

وی خواستار اتخاد قوانین سختگیرانه برای افراد متخلف شد و گفت: کرمان سرزمینی شگفتیهای طبیعی است و باید این شگفتیها را حفظ کنیم و نباید با دخالتهای انسانی آنها در معرض تخریب قرار دهیم.