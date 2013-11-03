اصلاح طلبان می خواهند شخصیت ناطق را قرض بگیرند/ نگاه اصلاح طلبان به نیروهای موجه جامعه ابزارگرایانه است

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم و استفاده از شخصیت هایی همچون ناطق نوری برای کسب پایگاه اجتماعی گفت: اصلاح طلبان امروز نیروی کارآمد و مورد قبول جامعه ندارند لذا برای کسب مشروعیت سراغ نیروهایی می روند که وجهه سیاسی و اجتماعی داشته باشند.

وی افزود: اصلاح طلبان بدلیل آنکه نمی توانند با لیدرهای ساختارشکن خود وارد انتخابات شوند و دچار بحران رهبری هستند به سراغ افراد موجهه جامعه می روند و آنگاه که پایگاه لازم را با استفاده از این افراد کسب کردند خود نیز از آنان عبور خواهند کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، با بیان اینکه اصلاح طلبان قصد دارند شخصیت ناطق را قرض بگیرند، گفت: اصلاح طلبان به افرادی همچون روحانی و ناطق نوری تنها به عنوان یک ابزار و وسیله نگاه می کنندو شخصیت این افراد را قرض می گیرند و زمانیکه آرام آرام در قدرت نفوذ پیدا کردند اولین کسانی که با چنین شخصیت هایی مخالفت خواهند کرد،خود اصلاح طلبان خواهند بود؛ چراکه اندیشه شان با اصولگرایانی چون روحانی و ناطق نوری متضاد است.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گذشته ناطق نوری دور از ذهن می دانم که بخواهد با اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات شود.

گفتنی است، علی اکبر ناطق نوری روز گذشته در سخنرانی در شهرستان مینودشت در واکنش به بحث‎های به وجود آمده در خصوص حضور وی در انتخابات مجلس آینده به عنوان و محور فعالیت بخشی از اصلاح طلبان گفت: به عنوان سردسته اصلاح‌طلبان به میدان نخواهم آمد.



وی همچنین گفت: اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کردم رای داشتم اما عمر سیاسی من تمام شده است.