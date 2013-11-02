۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

کریمی در گفتگو با مهر:

راهیان کرمانشاه توانایی شکست پیکان در خانه اش را دارد

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه راهیان کرمانشاه گفت: دیدار سختی برابر پیکان خواهیم داشت اما معتقدم توانایی شکست این تیم در خانه اش را داریم.

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم راهیان کرمانشاه، اظهار داشت: پس از شکست ناباوارانه هفته قبل مقابل لوله یزد بازیکنان تیم تمرینات خوب و با نشاطی پشت سرگذاشتند و کادر فنی سعی داشتند تا آن ها را بیشتر از لحاظ روحی آماده مسابقه برابر پیکان کنند.

وی افزود: دو شکست پیاپی باعث شد تا روحیه ی بازیکنان مقداری کاهش یابد اما امیدوارم با تعصب و غیرت همیشگی خود به گونه ای در دیدار مقابل پیکان حضور یابند که خاطره این دو شکست تلخ به دست فراموشی سپرده شود.

کریمی ادامه داد: تیم پیکان نیز از جمله تیم های خوب و ریشه دار فوتبال ایران است و یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می شود و مطمئنا در بازی امروز برای پیروزی و کسب سه امتیاز خانگی مقابل ما قرار می گیرد.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه یادآور شد: در این مسابقه اگر بازیکنان تیم ما بتوانند از موقعیت های خود به خوبی استفاده و لایه های دفاعی را نیز محکم کنند می توانند از سد پیکان عبور و به پیروزی دست یابند.

کریمی در پایان گفت: خوشبختانه برابر پیکان بازیکن مصدوم و محرومی نداریم و با ترکیب کامل به مصاف این تیم خواهیم رفت.

