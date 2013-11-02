راهیان کرمانشاه توانایی شکست پیکان در خانه اش را دارد

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم راهیان کرمانشاه، اظهار داشت: پس از شکست ناباوارانه هفته قبل مقابل لوله یزد بازیکنان تیم تمرینات خوب و با نشاطی پشت سرگذاشتند و کادر فنی سعی داشتند تا آن ها را بیشتر از لحاظ روحی آماده مسابقه برابر پیکان کنند.

وی افزود: دو شکست پیاپی باعث شد تا روحیه ی بازیکنان مقداری کاهش یابد اما امیدوارم با تعصب و غیرت همیشگی خود به گونه ای در دیدار مقابل پیکان حضور یابند که خاطره این دو شکست تلخ به دست فراموشی سپرده شود.

کریمی ادامه داد: تیم پیکان نیز از جمله تیم های خوب و ریشه دار فوتبال ایران است و یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می شود و مطمئنا در بازی امروز برای پیروزی و کسب سه امتیاز خانگی مقابل ما قرار می گیرد.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه یادآور شد: در این مسابقه اگر بازیکنان تیم ما بتوانند از موقعیت های خود به خوبی استفاده و لایه های دفاعی را نیز محکم کنند می توانند از سد پیکان عبور و به پیروزی دست یابند.

کریمی در پایان گفت: خوشبختانه برابر پیکان بازیکن مصدوم و محرومی نداریم و با ترکیب کامل به مصاف این تیم خواهیم رفت.