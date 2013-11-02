به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با بیان این مطلب در مراسم تودیع احمد میرعلائی و معارفه محمدرضا جعفری‌جلوه که با حضور اهالی سینما برگزار شد، گفت: در این جلسه باید از تلاش های احمد میرعلائی مدیرعامل پیشین بنیاد سینمایی فارابی تشکر کرد چراکه همه ما می دانیم این مدیر سینمایی در هنگام سوءتفاهم ها که جامعه سینمایی را دربر گرفته بود، مدیریت بنیاد سینمایی فارابی را به عهده گرفت. در واقع میرعلائی کشتی طوفان زده‌ای را هدایت کرد که شاید از عهده هر مدیری بر نمی‌آمد.

وی یادآور شد: انصاف این است که مدیریت یک فرد را با توجه به دورانی که در آن سپری کرده است، ارزیابی کنیم. به همین دلیل همه افرادی که دستی در مدیریت فرهنگی داشته‌اند، می‌دانند که حوزه مدیریت کار سختی است و در این میان صندلی مدیریت فرهنگی از جمله صندلی‌های داغ است و صندلی مدیران سینمایی از سایر مدیریت های فرهنگی داغ تر است. حال اینکه همه ما روی صندلی داغ نشسته ایم و این داغی را در جهت اعتلای سینمای ایران تحمل می کنیم.

رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بنابراین به اعتقاد من این جلسه پایان کار برای احمد میرعلائی نیست زیرا ایشان از این پس از این اندوخته در جای دیگری در عرصه سینما استفاده خواهد کرد. به نظر من در طول این 30 سال مدیران زیادی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی تربیت شده‌اند اما در طول همین 30 سال در عرصه مدیریت فرهنگی، مدیران کارآزموده و ارزشمند کم داشته‌ایم. بنابراین باید قدر مدیران فرهنگی را دانست.

ایوبی در ادامه صحبت های خود با اشاره به جایگاه بنیاد سینمایی فارابی گفت: جایگاه بنیاد سینمایی فارابی مشخص است و من اینجا از بنیادی یاد می‌کنم که در طول تمام سال‌های گذشته ویترین سینمای ایران در خارج از کشور بوده است و من همواره از سینمای ایران به عنوان سینمای شریف یاد کرده‌ام؛ سینمایی که خدمات بسیار ارزشمندی به ارزش های انقلابی و مردم کرده است.

این مدیر سینمایی دوران پیش رو در سینمای ایران را دوران امید دانست و افزود: به اعتقاد من سینمای امروز دوران خوبی را سپری می کند زیرا نسیم امید وزیدن گرفته است و همواره امیدوارم این دوران، دوران همدلی و ثبات نسبی در عرصه سینما و آرامش سینماگران ایران باشد و همه مدیران سینمایی آماده اند تا این آرامش را برای جامعه سینمای ایران فراهم کنند.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه بنیاد سینمایی فارابی در این مقطع از زمان در تحقق اندیشه سینمای ملی امید نقشی کلیدی دارد، تأکید کرد: این بنیاد رصدخانه فکری سینمای ایران است. امیدوارم مدیریت جدید بنیاد سینمایی فارابی با اتخاذ سیاست های شفاف نقش خود را به درستی ایفا کند. به اعتقاد من سینمای ایران نیازمند پاتوق های فکری است تا در فضای درست یکدیگر را نقد کنیم حال اینکه بنیاد سینمایی فارابی یکی از فضاهایی است که نقش پاتوقی نیز برای سینماگران بازی می کند.

ایوبی در ادامه با اشاره به فعالیت هایی که در حوزه فیلمنامه نویسی در چهار سال گذشته در بنیاد سینمایی فارابی شکل گرفته است، گفت: سینمای ایران از جهت تکنیک سینمای هالیوود نیست و اصولا این سینما با سینمای هالیوود قابل مقایسه نیست. یکی از توشه های پرقدرت سینمای ایران فیلمنامه نویسی است که باید بیش از این به این حرفه بها داده شود در واقع وجه تمایز سینمای ایران با سینمای دنیا برخورداری از فیلمنامه های خوب است.

این مدیر سینمایی تصریح کرد: امیدوارم فیلمنامه نویسان در این دوره جایگاه واقعی خود را پیدا کنند تا سینمای ایران در وجوه مختلف نمود پیدا کند. من بارها گفته ام که سینمایی که تنها حرف از روشنفکری داشته باشد راه به جایی نمی برد و در عین حال سینمایی که تنها جنبه های تجاری را در نظر بگیرد نیز موفق نخواهد بود. به همین دلیل هنر این است تا مجموع این نوع نگاه ها را در سینما تلفیق کنیم.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که سینماگر ایرانی باید فیلم برای مخاطب خود بسازد، گفت: آنچه مسلم است سینماگر ایرانی باید بداند که مردم وطنش مخاطب اصلی او هستند و وقتی که برای مردم خود فیلم بسازد، قطعا اثر او را دنیا خواهد دید. اما آن دسته از فیلمسازانی که تنها نگاه به جشنواره های خارجی را در اولویت ساخت آثار خود قرار می دهد، قطعا راه به جایی نخواهند برد.

ایوبی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: البته من به خالی بودن صندلی های فرهنگی بخصوص صندلی سینمای ایران در عرصه بین‌المللی اعتقاد ندارم؛ چراکه سینما یکی از مدرن ترین زبان‌های روز دنیا است که مردم ایران باید حرف خود را بدرستی با این زبان در دنیا مطرح کنند.

وی افزود: بنابراین ضمن ارج نهادن به حضور فعال در جشنواره ها و پرکردن صندلی ها و تریبون ها در عین حال اعتقاد راسخ دارم که سینمای ایران برای مردم است و زمانی که سینما برای مردم باشد یعنی سینمای امید ساخته و پرداخته شده است. بخصوص اینکه ما ایرانی ها گنجینه‌های فراوانی از شعر، ادبیات و اسلام لطیف داریم. مجموعه این موارد سینمای ایران را با شکوه و پرافتخار در دنیا معرفی کرده اند.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه این مراسم با اشاره به حضور باورهای دینی و اعتقادی در سینمای ایران گفت: نگاه درستی که ایران و ایرانی به اسلام بخصوص اسلام شیعی دارد می تواند در تعقیب نگاه دنیا به این دین موثر باشد چراکه به نظر من اسلام شیعی پلی است بین عاطفه و عقلانیت که این پل سرمایه ارزشمندی است و سینماگران باید برای آن اهمیت ویژه ای قائل باشند.

ایوبی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه جهان اسلام نیاز به سینمای ایران دارد، یادآور شد: تجربه نشان داده که برخی از قدرت های جهانی دوست دارند چهره خشنی از اسلام به دنیا معرفی کنند. اما سینمای ایران می تواند چهره اسلام‌هراسی را با زبان سینما به درستی ارائه کند.

وی در پایان صحبت های خود با تشکر از محمدرضا جعفری‌جلوه برای پذیرش مدیرعاملی بینیاد سینمایی فارابی گفت: تشکر می کنم از محمدرضا جعفری‌جلوه که فروتنانه تجربه های ارزشمند مدیریتی خود را که در دوران معاونت سینمایی وضع کرده اند، در اختیار کاروان سینمای امید قرار می‌دهند و با آمدن جلوه به آینده بنیاد سینمایی ایران امیدوار هستیم. ایشان نشان داده اند با منش اعتدال گرایانه خود چرخ سینمای ایران را به پیش خواهند برد.

در ادامه این نشست نماهنگی از روند فعالیت های بنیاد سینمایی فارابی در دوران احمد میرعلائی پخش شد و پس از آن پژمان لشگری‌پور به عنوان سینماگر و مدیری که هم فعالیت در دوران مدیریت محمدرضا جعفری‌جلوه و احمد میرعلائی را تجربه کرده است، روی صحنه آمد و گفت: خاطرات خوبی از دوران مدیریت این دو بزرگوار دارم. زمانیکه در دوره فعالیت محمدرضا جعفری‌جلوه کار می کردم شاهد بودم که این مدیر سینمایی دلسوزی بسیاری برای فیلمسازان فیلم اولی داشت و با علاقه بسیار کار این دوستان را پیگیری می کرد. البته احمد میرعلائی زمانی مدیریت فارابی را به عهده گرفت که جامعه سینمایی پر از سوءتفاهم بود که به درستی با حسن نیت به تمام این سوءتفاهم ها در طول 4 سال پاسخ داد. اما به هر حال امیدوارم با حضور محمدرضا جعفری‌جلوه بنیاد سینمایی فارابی مانند گذشته در آسمان سینمای ایران بدرخشد.

سپس احمد میرعلائی مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی گفت: خدمتگزاری در عرصه فرهنگ و هنر برای من نه انتخاب بلکه تکلیف است. در تمام سال‌هایی که در بنیاد سینمایی فارابی بوده‌ام تلاش کردم تا تجربه مدیریتی خود را در طبق اخلاص در جهت اعتلای سینمای ایران بگذارم. همچنین سعی کردم آنچه از بنیاد سینمایی فارابی تحویل گرفته ام را با شرایط بهتر تحویل مدیرعامل جدید دهم.

وی در ادامه افزود: همچنین از سینماگران تشکر می کنم که در طول تمام این سال ها فارابی را خانه خود دانستند. از منتقدان و اهالی رسانه نیز سپاسگزارم که اشکالات درست را به من گوشزد کردند و آنها را دعا می کنم و منتقدانی را که ناجوانمردانه به بنیاد سینمایی فارابی تاختند نیز دعا می کنم. همچنین برای محمدرضا جعفری جلوه آرزوی موفقیت می کنم و به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی برای انتخاب جعفری‌جلوه تبریک می گویم.

پس از پایان صحبت های میرعلائی مراسم تودیع و معارفه انجام شد و در ادامه محمدرضا جعفری‌جلوه در صحبت هایی کوتاه گفت: امروز سخن از احیای بنیاد سینمایی فارابی است و ما گردهم آمده ایم برای انجام این مهم.

وی افزود: به اعتقاد من در عرصه سینمای حرفه ای بنیاد سینمایی فارابی نقش مهمی را ایفا می کند. یک بنیاد کارآمد یعنی قدرت دادن به سینمای ایران و شکل دادن زنجیره ای از حمایت ها در عرصه سینمای ملی.

مدیرعامل جدید بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به فعالیت های آتی این بنیاد گفت: فعال سازی سامانه نشر در عرصه سینما در رسانه های قدیم و جدید، موثرسازی برنامه های آموزشی هنر به ویژه سینما از مهمترین برنامه های این بنیاد است.

جعفری جلوه ادامه داد: به اعتقاد من موثرسازی برنامه های آموزشی از پیش‌تولید در سینما و پس‌تولید در این حرفه تعریف می شود، یعنی به صحنه آمدن هنرمند آفرینش اثر از پیش‌سینما تا پس‌سینما که طی کردن این دوره را من خود سینما می دانم.

این مدیر هنری بنیاد سینمایی فارابی کارآمد را بنیادی دانست که از تفکر سینمای ملی، خش و حلقه های نقد حمایت کند و در ارزش‌گذاری جشنواره نقش داشته باشد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پایان سخنان گفت: از همین تریبون اعلام می کنم که طرح احیای فارابی به معنای طرح فربه سازی یک سازمان نیست بلکه منظور طرح حمایت از نظام سینمایی ایران است.

در این مراسم علاوه بر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا رضا داد دبیر جشنواره فیلم فجر، محمد حیدری، محمد احسانی، هاشم میرزاخانی، محمدرضا شرف الدین، ناصر باکیده، حسن نجاریان، بدالله صمدی و محمد مسعود شاهی حضور داشتند.