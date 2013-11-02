صفحه استاني خبرگزاري بسيج در بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح شنبه در آئین رونمایی از صفحه استان بوشهر خبرگزاری بسیج در سالن 22 بهمن سپاه استان بوشهر اظهار داشت: خبرگزاری بسیج سنگر اول دفاع مقدس رسانهای و خورشید بیغروب تابش ولایت، بیداری اسلامی، عدالت محوری و استکبارستیزی است.
امام جمعه بوشهر تصریح کرد: رویکرد کنونی جهان سلطه با محوریت تهاجم نرم است و مستکبران با استفاده از ابزار تهاجم نرم یعنی رسانه سعی در سلطه بر اندیشهها و دین ستیزی دارند.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی در برابر این تهاجم رسانهای نیاز به دفاع مقدس رسانهای با ویژگی ولایتمداری دارد و خبرگزاری بسیج دارای این ویژگی است.
معماری اندیشه انسان توسط اخبار و اطلاعات شکل میگیرد
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: جهان کنونی جهان ارتباطات و اطلاعات است و انسان با توجه به سه عنصر اطلاعاتی که بهدست میآورد، اعتقاد نسبت به آن و رفتار متناسب با آن اطلاعات شخصیت خود را میسازد و اگر انسان بیاطلاع باشد یعنی عنصر اولیه شخصیتش ناقص باشد در ادامه نیز به تکامل نمیرسد.
صفایی بوشهری گفت: از آنجایی که معماری اندیشه انسان توسط اخبار و اطلاعات شکل میگیرد جهان سلطه در تلاش برای جهتدهی اندیشههای انسانها در مسیر خواستههای خود بودهاند.
وی خاطرنشان کرد: شش ابررسانه جهان، هم در حوزه سخت یعنی ساخت جنگافزار و هم در حوزه جنگ نرم یعنی رسانهها فعالیت میکنند که ما نیز باید با رسانههای ولایتمدار به دفاع مقدس در برابر آنها بپردازیم.
نهادینه کردن فرهنگ بسیج و پوشش حرفهای اخبار
سرپرست خبرگزاری بسیج در بوشهر نیز در این آئین گفت: استان بوشهر به دلیل سطح کمی و کیفی اخباری که انعکاس داده جزء 10 استان برتر کشور است که مجوز راه اندازی به آن داده شد و امیدواریم بتوانیم همچنان یکی از بهترین مراکز در پوشش اخبار باشیم.
محسن رضایینژاد افزود: برای انعکاس بهتر اخبار دو خبرنگار بسیجی جذب شدهاند که پس از گذراندن دوره تخصصی در تهران در حال همکاری با این خبرگزاری در مرکز استان هستند و نواحی مقاومت بسیج در استان نیز با بهرهگیری از بسیجیان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: ما رقیب هیچ رسانهای در فضای مجازی نیستیم و هدف اصلی ما نهادینه کردن فرهنگ بسیج و پوشش حرفهای اخبار این حوزه و اخبار مختلف در استان است.
