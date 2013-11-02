۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

گرد و غبار محلی عامل آلودگی های اخیر البرز است/ طرح انتقال آب کرج به تهران بازنگری شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز آلودگی های اخیر در استان را ناشی از گرد و غبار محلی و خشکسالی و افت سفره های آب زیرزمینی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده در نشست بررسی حقابه های زیست محیطی رودخانه کرج که پیش از ظهر شنبه در محل استانداری البرز در کرج برگزار شد، گفت: توجه به منابع زیستی آب، هوا و خاک در استان برای داشتن محیط زیستی سالم از اهمیت یه سزایی برخوردار است.

وی حفاظت از این منابع را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: بروز پدیده تشدید آلودگی هوا و افزایش گرد و غبار ناشی از بروز خشکسالی و عدم بارش باران و کاهش رطوبت هوا و کاهش و افت آبخوان و سطح سفره های آب زیرزمینی بوده که ناشی از توسعه و مصرف روز افزون منابع آب زیرزمینی و توسعه پدیده های بیابانی در استان است.

پسندیده با اشاره به آلودگی ها و گرد و غبار هفته های اخیر در  برخی شهرستانهای استان گفت: آلودگی های اخیر هوا در این استان ناشی از گرد و غبار محلی و فعالیت معادن شن و ماسه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تصریح کرد: پایین رفتن سطح سفره های آب زیرزمینی به عنوان خطری جدی و تهدید کننده برای سلامت محیط زیست استان است و ضرورت دارد گزارشی جامع از وضعیت منابع آبی استان تهیه شود.

وی در پایان خواستار بررسی مجدد طرح تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران و بازنگری در حقابه های زیست محیطی با مشارکت تمام دستگاه های اجرایی و ذینفعان شد.

مطالعات زیست محیطی و فرهنگی پیش از اجرای طرح ها لحاظ شود

در ادامه این نشست معاون عمرانی استانداری البرز با تاکید بر اهمیت مطالعات فرهنگی و زیست محیطی در اجرای کلیه طرح ها در استان اظهار داشت: محیط زیست و رودخانه های استان از ذخایر و زیست گاههای زیست محیطی البرز و باید پیش از اجرای هر طرحی مطالعات فرهنگی و زیست محیطی برای کاستن از آسیب ها به این مناطق صورت گیرد.

مجید سریزدی گفت: اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی استان، بررسی آثار و پیامدهای ناشی از اجرای طرح های مختلف بر محیط زیست و بررسی دقیق و کارشناسی طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران در ابعاد مختلف، تعیین حقابه های زیست محیطی رودخانه کرج و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت کاهش و حذف هر گونه مشکلات زیست محیطی مسئله ای اساسی است.

وی از آب به عنوان یک سرمایه ملی یاد و تاکید کرد: بررسی مسائل و مشکلات تهدید کننده این منبع ارزشمند ضروری و حفاظت از این سرمایه ملی وظیفه همگان است.

دستگاه های البرز مکلف به ارائه گزارش از وضعیت منابع آبی موجود شدند

سریزدی اظهار داشت: وجود مناطق زیبای طبیعی و آبی استان ظرفیت مناسبی برای گسترش صنعت گردشگری و اکوتوریسم است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی مرتبط با منابع آبی استان مکلف هستند از وضعیت موجود منابع آبی، مشکلات پیش رو به همراه ارائه پیشنهادات فنی و کارشناسی در حوزه های محیط زیست، کشاورزی، صنعت، گردشگری گزارش تهیه و در جلسه آینده ارائه دهند.

