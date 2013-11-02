درخشش بانوان کرمانشاهی در مسابقات آب های آرام قهرمانی کشور

فرشته قیطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات قایقرانی آب های آرام قهرمانی کشور که ظهر امروز در تهران به پایان رسید، اظهار داشت: تیم کرمانشاه با ترکیب "سما یاسمی" ، "فاطمه کرمجانی" و "هیوا افضلی" در این مسابقات حضور یافت و موفق شد توسط کرمجانی و افضلی به دو مدال با ارزش طلا دست یابد.

وی افزود: فاطمه کرمجانی در رقابت فینال کانوی یکنفره 200 متر جوانان که با حضور هفت ورزشکار برگزار شد، موفق شد با زمان 55 ثانیه و 14 صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

قیطانی ادامه داد: در رقابت های کانوی یکنفره 200 متر بزرگسالان نیز هیوا افضلی توانست با زمان 56 ثانیه و 74 صدم ثانیه از خط پایان عبور کند و با شایستگی به عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات دست یابد.

رئیس هیات قایقرانی کرمانشاه یادآور شد: دیگر نماینده کرمانشاه در مسابقات آب های آرام قهرمانی کشور، سما یاسمی بود که علی رغم صعود به فینال کایاک یک نفره 200 متر جوانان نتوانست جایی در بین سه نفر اول پیدا و از دست یابی به مدال بازماند.

قیطانی در پایان از عملکرد تیم اعزامی کرمانشاه به این مسابقات ابراز رضایت و آینده قایقرانی استان را بسیار روشن پیش بینی کرد.