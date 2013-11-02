مخالفت‌ با اعتراض‌‌ ضدآمریکایی‌ مردم‌ غیرممکن و خلاف‌ مصلحت‌ است/ راه‌ حل اقتصادی تکیه‌ برتوان‌ داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی با صدور بیانیهای ضمن دعوت از آحاد ملت ایران به حضور گسترده در راهپیمایی روز 13 آبان، با هشدار به افراد و تریبونهایی که سعی دارند عامدانه راه حل مشکلات کشور را صرفا در رفع تحریمها معرفی نمایند، اقدام آنان را فریبکارانه خواند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در حافظه تاریخی ملت ایران، حوادث و وقایع بسیاری نقش بسته است که شیوه مواجهه ملت بزرگ ما با این وقایع، بیانگر روحیه استکبارستیزی و حقطلبی آنان بوده است.
این روحیه استکبارستیزی و حقطلبی که بیشک نشأت گرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی(ص) است، سرانجام با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تجسم عینی یافت و زنگهای خطر را برای نظام سلطه جهانی به صدا در آورد و همین امر منجر شد تا مستکبران از بیم الگو شدن ایران، تمام تلاش خود را برای ناکارآمد نشان دادن آن به کار گیرند.
جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، تحریم های سی ساله اقتصادی، حمایت از گروههای تروریستی و ترور مستقیم دانشمندان و اندیشمندان کشور تنها برخی از اقدامات خصمانه نظام سلطه برای مهار روحیه استکبارستیزی مردم ایران بوده است.
با این حال ملت ایران در سایه اسلام و ولایت فقیه به مصداق وعده الهی «يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» پیشرفتهای چشمگیری را در عرصههای مختلف رقم زدهاند که این پیشرفتها جز با استقلال کشور و ایستادگی در مقابل زیادهخواهی استعمارگران محقق نمیشد.
پیشرفتهای شگرف جمهوری اسلامی ایران بر خلاف تبلیغات رسانههای استکباری اکنون این باور را برای ذهنهای آگاه و آزادیخواهان سراسر دنیا به وجود آورده است که برای پیشرفت، نه تنها نیازی به پیروی محض از امپریالیسم جهانی نیست بلکه با الگوی اسلامی، راه پیشرفت واقعی جوامع مختلف هموار خواهد شد.
اکنون دول استکباری و در رأس آنها آمریکای جنایتکار برای جلوگیری از همهگیر شدن این باور، دشمنیهای خود را آشکارتر از گذشته دنبال میکند و چند سالی است که با تشدید جنگ در جبهههای اقتصادی به تعبیر خود تحریمهای فلجکننده را در دستور کار خود قرار دادهاند که این دسیسه نیز به فضل الهی راه به جایی نخواهد برد و عبور از این پیچ تاریخی با مقاومت ملت ایران و تدبیر مسؤولان، ضربه نهایی را به نظام سلطه جهانی وارد خواهد کرد.
در چنین شرایطی و در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی، جای تأسف و تعجب است که عدهای از سر غفلت یا خیانت، بدون در نظر گرفتن الزامات نرمش قهرمانانه مد نظر رهبر معظم انقلاب، خواستار کرنش تام و تمام در برابر آمریکا شدهاند و آشکارا از حذف شعار مکتبی «مرگ بر آمریکا» سخن میگویند.
اما ملت ایران بار دیگر همزمان با ایام شهادت سید شهیدان با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان به تأسی از مقتدای خود، شعار «هیهات من الذلة» را مصداق عملی خواهند بخشید و پاسخ این خیانتها و خودباختگیها را خواهند داد.
جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان موارد ذیل را متذکر میشود:
۱- اکنون که دولت ایران سعی دارد بار دیگر مسیر دیپلماتیک برای حل مساله هستهای را امتحان نماید، ضمن اعلام حمایت از دولتمردان، اعلام میداریم؛ سابقه دشمنیهای آمریکا علیه ملت ایران ایجاب میکند که از اعتماد و خوشبینی به طرف آمریکایی در تمام مراحل پرهیز شود. لازم است در این باره سفارش اکید حضرت امام(ره) به مسؤولان وقت وزارت اطلاعات را مبنی بر وجود احساس بغض و کینه آمریکا در دل مسؤولان مذاکره کننده، به دولتمردان یادآوری کنیم.
۲- سابقه خصومتها و دشمنیهای دولتمردان آمریکا علیه مردم ایران، موضوعی نیست که به راحتی قابل فراموشی باشد و بر همین اساس مخالفت و محدود کردن اعتراضهای مردمی را امری غیر ممکن دانسته و آن را به صلاح دولت و کشور نمیدانیم و خواستار سعه صدر بیشتر دولتمردان در مواجهه با اعتراضات ضد آمریکایی مردم هستیم.
۳- ضمن اعلام اعتماد به دولت و تقدیر از تلاشهای دستگاه دیپلماسی کشور، متذکر میشویم راه حل مشکلات اقتصادی تکیه بر توان داخلی و برنامهریزی جامع و مدبرانه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است و نسبت به افراد و تریبونهایی که سعی دارند عامدانه راه حل مشکلات کشور را صرفا در رفع تحریمها معرفی نمایند، هشدار داده و این موضوع را امری فریبکارانه میدانیم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تکیه بر آگاهی مردم و وحدت ملی، شرایط لازم جهت بلا اثر کردن تحریمهای غیر انسانی فراهم شده و با اقتدار نسبت به برقراری رابطه عزتمندانه با سایر جوامع بر مبنای منافع کشور و سه اصل عزت، حکمت و مصلحت اقدام گردد و گامهای نهایی برای پایان دادن به نظام سلطه جهانی محقق شود.
جمعیت رهپویان انقلاب اسلام
