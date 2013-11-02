لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اوج بارندگی‌ها از امروز بعد از ظهر آغاز و تا نیمه‌های شب ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش در فریدونشهر گزارش شده است که به 9.7 درصد می‌رسد، افزود: طی 24 ساعته گذشته در اکثر مناطق استان اصفهان شاهد بارش باران بودیم که هم‌اکنون نیز ادامه دارد.

هشدار برای صرفه جویی در مصرف آب به خانواده های اصفهانی

وی ادامه داد: میزان بارش باران در اصفهان جوابگوی خشکسالی استان نیست و باید رسانه‌ها به عامه مردم هشدار صرفه‌جویی در مصرف آب را بدهند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای سازمان هواشناسی استان اصفهان ابراز داشت: میزان بارندگی امسال اصفهان در حد نرمال یا 20 درصد زیر نرمال گزارش شده است.

وی گفت: بررسی آخرین نقشه‌ها بیانگر استقرار سامانه کم فشار بر روی استان اصفهان است که این سامانه با خود ناپایداری‌های به صورت ابرناکی و گاهی وزش باد همراه با رگبارهای به صورت رعد و برق در مناطق سردسیر دارد.

استقرار سامانه ناپایدار در روز شنبه و یکشنبه در اصفهان

امینی یادآور شد: اوج این سامانه را در روزهای شنبه و یکشنبه این هفته شاهدیم که به تدریج از اواسط روز دوشنبه از استان خارج می‌شود.

