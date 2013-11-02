به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با بیان این مطلب در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در جمع خبرنگاران درباره شکایت موسسه مقاومت انقلاب اسلامی گفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ریز شکایت این موسسه را ندیده ام اما آن چه مسلم است نه وزیر ارشاد و نه من هیچکدام دنبال انجمن و موسسات فرهنگی از این دست نیستیم. به همین دلیل وجود موسسات خصوصی از این دست آنقدر اهمیت ندارد که وزیر ارشاد پاسخگوی سه تن از مدیران پیشین که از موسسین این انجمن هستند، باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات این اساسنامه قانونی تنظیم نشدن بود. به این معنا که اساسنامه این انجمن را سه نفر از مدیران سینمایی دولت دهم پایه گذاری کرده بودند که در آن وزیر ارشاد به عنوان عضو هیات امنا ثبت شده بود. همچنین حکم شده بود سایر بزرگان نظام جمهوری اسلامی در این اساسنامه حضور داشته باشند. این در حالی است که چنین حکمی به بزرگان نظام جمهوری اسلامی قانونی نیست به همین دلیل باید حکم را تغییر دهند.

ایوبی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگاه سینمای دینی گفت: سینما در عرصه سینمای دینی کارنامه قابل قبولی داشته است و این نکته ای است که بسیاری از بزرگان و منتقدان بر آن صحه گذاشتند. مدیران سینمایی هم بی تردید می دانند که سینمای دینی سینمای ارزشمندی است. کسانی که در این عرصه کار می کنند کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشتند اما سوال این است که آیا مجموع این فعالیت ها کافی است یا خیر؟ به طور طبیعی باید بگویم از ظرفیتی که دین و سرمایه ای که اسلام در اختیار سینمای ایران گذاشته است به طور کافی استفاده نشده است. به عنوان مثال ایام عاشورا و عزاداری امام حسین(ع) سرمایه عظیمی برای فیلمسازانی است که در این عرصه فعالیت می کنند، به همین دلیل باید از تمام ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این سوال که تعریف سینمای دینی از نگاه او چیست؟ گفت: دو نگاه وجود دارد، نگاه نخست این است که سینما مستقیماً بخواهد به تاریخ اسلام بپردازد در واقع مفاهیم دینی را به شکل مستقیم بیان کند که این نوع پرداخت در جای خود ارزشمند است.

وی در ادامه متذکر شد: اما یک نگاه دیگر در حوزه سینمای دینی وجود دارد به این معنا که سینمای ایران می تواند به طور غیر مستقیم همه ارزش های دینی را مطرح کند. در واقع دین منادی این نوع سینما است و هر نوع نگاهی که بتواند این نوع سینما را تقویت کند باید مورد حمایت قرار گیرد.

ایوبی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای مالکیت تهیه کننده فرانسوی برای انتخاب فیلم "گذشته" به عنوان نماینده ایران در اسکار گفت: بخشی از استدلال بنیاد سینمایی فارابی این است که قوانین جشنواره ها یکسان نیست و بر اساس قوانین اسکار این فیلم ایرانی تلقی می شود و در عین حال ممکن است همین فیلم بر اساس قوانین جشنواره های دیگر فیلمی فرانسوی عنوان شود. اما آنچه مسلم است این فیلم در اسکار به عنوان اثر ایرانی معرفی شده است.

وی درباره دلایل انتخاب این فیلم به عنوان نماینده ایران در اسکار گفت: روند انتخاب این فیلم توسط داورانی صورت گرفت که پیشتر از ما خروجی داوری‌شان معرفی فیلم "گذشته" بوده است. این که خروجی این مکانیسم درست است یا خیر به طور قطع از آن دفاع خواهیم کرد و اگر کار به مسایل حقوقی کشیده شود قطعاً مشاوران حقوقی سازمان سینمایی نیز در این باره اظهار نظر می کنند.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش سینما در حال حاضر چیست؟ گفت: هنر سینما در حال حاضر چالش های متعددی دارد که خانه سینما چالشی مهم در این عرصه بود که خوشبختانه از این چالش با بازگشایی معقول این نهاد صنفی گذشتیم. به ویژه اینکه اتفاق‌های پس از بازگشایی خانه سینما مثل انتخابات بین اصناف به خوبی برگزار شد.

ایوبی افزود: همه این اتفاق های خوب نویدبخش اعتماد متقابل بین سینماگران و مدیران سینمایی و همچنین آرامشی است که بر سینمای ایران حاکم شده است. به هر حال مشکل خانه سینما پیش درآمدی بر چالش های سینمای ایران بود که به درستی به انجام رسید اما در بین چالش های دیگر باید اولویت بندی کرد و یکی یکی به آنها پرداخت.

این مدیر سینمایی در ادامه متذکر شد: یکی از چالش های بزرگ امروز سینمای ایران ریزش مخاطب است و در بررسی های اولیه خود به حرکت به سوی دیجیتالی شدن تمام سالن های سینمایی کشور به عنوان اولویت سخت افزاری متمرکز شده ایم و امیدواریم با کمک دولت بتوانیم موانع مالی آن را از بین ببریم.

وی درباره تغییر مدیریت انجمن سینمای جوان گفت: به تدریج تغییرات را انجام می‌دهیم و در عین حال در جایی که نیاز به تغییر نباشد تغییر نخواهیم داد.

ایوبی با اشاره به کم و کیف روند برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: خوشبختانه دبیر جشنواره فیلم فجر چهره شناخته شده ای است و مورد قبول همه سینماگران به همین دلیل مطمئن هستم که جشنواره پیش رو جشنواره ای امیدبخش خواهد بود.

رئیس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران درباره حضور ناصر ملک مطیعی در فیلم "نقش نگار" و تولید این فیلم توسط بابک زنجانی گفت: مجوزی که سازمان سینمایی به فیلم "نقش نگار" داده است درباره محتوای آن بوده و در جزئیات تولید و انتخاب بازیگران دخالتی نداشته است. اما به طور کلی روی آوردن سرمایه گذاران در عرصه سینما را باید به فال نیک گرفت.

وی درباره روند ساخت فیلم های فاخر در سازمان سینمایی تأکید کرد: در اینکه دولت از تولید فیلم های فاخر باید حمایت کند هیچ شکی نیست اما اینکه تعریف از فیلم فاخر چیست بحثی است دیگر.

ایوبی تصریح کرد: متاسفانه واژه فاخر در طول تمام این سالها به درستی استفاده نشده و فاخر بودن مترادف با پرخرج بودن تعبیر شده است که چنین نیست. به نظر من فیلم فاخر یعنی فیلمی که برای مردم ساخته شده است و اگر فیلمی بسازیم که مردم ایران به آن علاقه ای نداشته باشند، فاخر نیست. یکی از مشکلات پروژه های فیلم های فاخر عدم استقبال مخاطب عام بوده است که باید این مشکل را حل کنیم.

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در پایان سخنان خود در رابطه با مهمترین فعالیت بنیاد سینمایی فارابی گفت: علاوه بر حمایت سازمان سینمایی برای تولید فیلم در این بنیاد حمایت از پخش و اکران باید به طور جدی دنبال شود.