مردم استان تهران در روز 13 آبان حماسه ای جاودان خلق خواهند کرد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن برشمردن ویژگی های 13 آبان امسال اظهار داشت: سیزدهم آبان ماه امسال برای ملت ایران و دولتمردان جهان از اهمیت مضاعفی برخوردار است زیرا همه جهان منتظرند تا ببینند مردم ایران اسلامی در این روز چه شعارهای را سر خواهند داد.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: متأسفانه برخی اعلام کرده اند که ملت ایران نباید در روز 13 آبان شعار مرگ بر آمریکا را سر بدهند و برخی دیگر نیز پیشنهاد دادند که مدیران دولتی در تجمع 13 آبان شرکت نکنند که این سخنان نشان از ساده لوحی برخی افراد دارد.



وی ادامه داد: ملت ایران هیچگاه نمی تواند جنایات آمریکا بر ضد این کشور را فراموش کند زیرا ایالات متحده آمریکا و قدرتهای مستکبر غربی با استفاده از ابزارهایی نظیر جنگ نظامی، ترور، تحریم اقتصادی و جنگ فرهنگی به دشمنی با نظام اسلامی پرداخته است.



محمودی یادآور شد: آمریکا هیچگاه حاضر نیست تا با روحیه آزادی خواهانه و استکبارستیزانه ملت ایران کنار بیاید و مردم ایران نیز هیچگاه نمی توانند آرمانهای امام راحل را فراموش کنند، به همین خاطر تا زمانی که قدرتهای غربی منافع و رویکرد انقلابی انقلاب اسلامی را نپذیرند، مذاکره با آمریکا دردی را دوا نمی کند.



این مسئول اضافه کرد: برخی در کشور پس از مذاکره تلفنی رییس جمهور آمریکا با دکتر روحانی بسیار خوشحال شدند و تصور کردند که تحریم ها کاهش پیدا می کند اما همه ملت ایران مشاهده کردند که اوباما و دولتمردان آمریکایی از ادامه تحریم ها سخن گفتند و از مواضع خود کوتاه نیامدند.



این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: آمریکا باید بداند که ملت ایران هیچگاه از آرمانهای خود کوتاه نخواهد آمد و عزم و اراده ملت ایران از سال 1357 تاکنون نشان دهنده این حقیقت انکارناپذیر است.



وی افزود: ملت ایران هیچگونه جسارت و اهانتی را به خود از طرف هیچ مسئول و کشوری نمی پذیرد و آن را گناهی نابخشودنی قلمداد می کند و ملت رشید و صبور ایران هرگز نمی تواند جنایات آمریکا در حق خود را به فراموشی بسپرد.



محمودی اظهار داشت: سرمداران استکبار بدانند که شعار مرگ بر آمریکا در روز 13 آبان امسال پرشورتر از گذشته در فضای ایران اسلامی طنین انداز خواهد شد و تا تغییر رویکرد آمریکا این شعار از ادبیات سیاسی ملت ایران حذف نخواهد شد.



رئیس ستاد 13 آبان استان تهران اظهار داشت:‌ مردم استان تهران در روز 13 آبان حماسه ای جاودان خلق خواهند کرد و بار دیگر پیوند خود را با نظام اسلامی نشان خواهند داد.