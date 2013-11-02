محاکمه جنایتکاری که به اشتباه آدم کشت

به گزارش خبرنگار مهر، 20 بهمن ماه سال گذشته قتل مرد جوانی به ماموران پلیس ورامین اطلاع داده شد.در ادامه تیمی از ماموران در محل جنایت حاضر شده و متوجه شدند مقتول به نام علی با شلیک گلوله به گردنش به قتل رسیده است.

در ادامه تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در بررسی های خود دریافتند مردی به نام بهرام به خاطر کینه ای قدیمی اعضای خانواده مقتول را به قتل تهدید کرده بود.

با کشف این سرنخ دستگیری بهرام در دستور کار پلیس قرار گرفت. ماموران در تجسس های خود دریافتند بهرام همزمان با این قتل به محل نامعلومی گریخته است. با ردیابی های ویزه پلیس متهم به قتل در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

بهرام پس از انتقال به اداره آگاهی با اعتراف به این قتل گفت: برادر مقتول به اتهام لواط از برادرم شکایت کرده بود و این شکایت باعث شد برادرم دستگیر و اعدام شود. مادرم هر روز عکس برادرم را در آغوش می گرفت و گریه می کرد. دیدن این صحنه خیلی آزارم می داد به همین دلیل تصمیم به انتقام گرفتم. اسلحه ای تهیه کرده و روز حادثه شاکی را در بهشت زهرا دیدم. به تعقیبش پرداخته و در محلی خلوت او را با شلیک گلوله به قتل رساندم. پس از این جنایت متوجه شدم که به اشتباه برادر شاکی را کشته ام.

با این اعتراف کارآگاهان بررسی در این زمینه را آغاز کرده و دریافتند برادر متهم به اتهام سرقت مسلحانه و حمل مواد محاربه شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود.

با تکمیل تحقیقات قاضی کوهپایه بازپرس جنایی ورامین برای متهم قرار مجرمیت صادر کرد که با تائید قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح دیروز مرد جنایتکار در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.

او با قبول اتهامش گفت: من می خواستم شاکی پرونده برادرم را به قتل برسانم که به اشتباه برادر او را کشتم.

در ادامه همدست متهم پای میز محاکمه قرار گرفت که منکر اتهام خود شد و گفت: قرار بود مواد بکشیم که بهرام در میان راه مقتول را دید و به طرفش شلیک کرد.

با آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.