۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

حمیدی:

7000 دقیقه برنامه برای کنگره سرداران شهید مازندران تولید می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا وسیمای مازندران گفت: تولید بیش از 7 هزار دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی پیرامون سرداران و ده هزار شهید استان در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان و جانبازان و ایثارگران شبکه تبرستان که در آستانه ماه محرم برگزار شد، افزود:  مهمترین برنامه تولید مستند رادیویی و تلویزیونی شهدای استان است.

وی  با بیان این مطلب، ایثارگران را اسوه مردم در جانعه دانست و گفت:  ایثارگران ایران عزیز با تاسی از مکتب  امام حسین(ع)  حماسه برای انقلاب خلق کردند که خون پاکشان و رشادتهای دلیرانه شان این نظام را بیمه کرد .

حمیدی ضمن ابراز تسلیت بمناسبت ماه محرم و صفر، تبیین اهداف عالیه قیام عاشورا را تجلی امر به معروف عنوان کرد و گفت: حماسه بزرگ عاشورا مکتبی را بنا کرد که تجلی فریضه واجب الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اظهار داشت: رسانه استانی در محرم سال جاری  برنامه های خود را  به  محوریت نقش حماسه حسینی و سبک زندگی و تبیین ابعاد قیام بزرگ عاشورا و نقش آن در پیشبرد و توسعه زندگی معطوف ساخت

گفتنی است در پایان از برخی همکاران ایثارگران و خانواده شهیدان تبریزی و لقمانی تجلیل شد.    
 

