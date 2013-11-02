7000 دقیقه برنامه برای کنگره سرداران شهید مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان و جانبازان و ایثارگران شبکه تبرستان که در آستانه ماه محرم برگزار شد، افزود: مهمترین برنامه تولید مستند رادیویی و تلویزیونی شهدای استان است.

وی با بیان این مطلب، ایثارگران را اسوه مردم در جانعه دانست و گفت: ایثارگران ایران عزیز با تاسی از مکتب امام حسین(ع) حماسه برای انقلاب خلق کردند که خون پاکشان و رشادتهای دلیرانه شان این نظام را بیمه کرد .

حمیدی ضمن ابراز تسلیت بمناسبت ماه محرم و صفر، تبیین اهداف عالیه قیام عاشورا را تجلی امر به معروف عنوان کرد و گفت: حماسه بزرگ عاشورا مکتبی را بنا کرد که تجلی فریضه واجب الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر است.



وی اظهار داشت: رسانه استانی در محرم سال جاری برنامه های خود را به محوریت نقش حماسه حسینی و سبک زندگی و تبیین ابعاد قیام بزرگ عاشورا و نقش آن در پیشبرد و توسعه زندگی معطوف ساخت



گفتنی است در پایان از برخی همکاران ایثارگران و خانواده شهیدان تبریزی و لقمانی تجلیل شد.

