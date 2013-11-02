نمايشگاه توانمندي هاي داخلی در مشهد مكاني برای تبديل تهديدهای دشمنان ها به فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، علي خاكسار بعد از ظهر شنبه در نشست خبري كه در محل شركت شهرك هاي خراسان رضوي در مشهد بر گزار شد اظهار كرد: نمايشگاه توانمندي هاي ساخت داخل كه در آن تحريم هاي خارجی و معاندان نظام تبديل به فرصت خواهد شد.

وي افزود: اين نمايشگاه از 14 آبانماه تا 17 آبانماه سال جاري در محل نمايشگاه بين المللي مشهد و از ساعت 16 الي 22 برگزار خواهد شد.

خاكسار بيان كرد: انواع ماشين آلات صنعتي، تجهيزات اندازه گيري، اواع كمپرسور ها، باسكول، ماشين آلات، اكتشاف و استخراج، صنعت فولاد و قالب سازي، توليد كوره هاي القايي و برش كاري اتوماتيك جزئي از بخش هاي حاضر در اين نمايشگاه خواهند بود.

مجيد رئيسي كارشناس واحد بازرگاني فولاد خراسان نيز با اشاره به حضور شركت مطبوعش در اين نمايشگاه گفت: تا كنون نزديك به 16 هزار قطعه مورد نياز در صنعت فولاد را شناسايي كرده ايم كه تا كنون 350 تا 400 قطعه آماده ساخت شده است و در كل نيز حدود هزار و 400 قطعه بومي سازي شده است.

يحيي حضرتي كارشناس آموزش سيمان شرق نيز با بيان اينكه حدود 20 قطعه مورد نياز در صنعت سيمان را آماده ارائه در نمايشگاه كرده ايم افزود: حدود 80 قطعه در صنعت سيمان در نمايشگاه ارائه خواهد شد.