دور جديدي از ايستادگي ملت ايران بر روي منافع ملي آغاز شده است //غني سازي را بايد زير نظر سازمان ملل انجام دهيم

دكتر محسن رضايي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: مسئول مذاكرات هسته اي در گذشته اشتباه كرد كه حق قانوني ما را به اجازه اروپايي ها گره زد و ما براي تامين منافع ملي خود نبايد از آنها اجازه بگيريم، البته اينكه غني سازي را بايد زير نظر سازمان ملل انجام دهيم حرف درستي است و از اين پس نيز اين كار را ادامه خواهيم داد.

وي در خصوص اظهارنظر كشورهاي اروپايي مبني بر اينكه علت بروز حوادث اخير روي كار آمدن دولت احمدي نژاد است، گفت: طرح چنين مسايلي بيشتر جوسازي است و به نوعي مي خواهند عدم پاسخگويي شان به خواسته هاي ملت ايران را از اين طريق توجيه كنند.

به گفته رضايي، سياست نظام در مورد انرژي هسته اي واحد است و تغيير هم نكرده و بر اساس آن ما بدنبال فن آوري هسته اي صلح آميز زيرنظر سازمان ملل بوده و هستيم.

وي با اشاره به اينكه يك دوره جديد از ايستادگي ملت ايران روي منافع ملي شروع شده ، ادامه داد: بايد با منطق و همكاري سازمان ملل به فعاليت خود ادامه دهيم تا از اين قاطعيت بهره برداري خوبي به عمل آوريم.

وي در خاتمه اظهار داشت: راه اندازي كارخانه ها نبايد به اين معني كه قصد عدم همكاري داريم تعبير شود بلكه زماني همكاري همراه با تعليق بوده و از اين پس بدون تعليق ادامه مي يابد.