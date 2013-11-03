دانش‌آموزان، همچون ساير گروههاي ملت در اطاعت از فرمان حضرت امام (ره) كه همه را دعوت به مبارزه بي‌امان با رژيم آمريكايي شاه مي‌نمود، سر از پا نمي‌شناختند و نجات اسلام را در پيروي كامل از امام (ره) ساز‌ش‌ناپذير مي‌دانستند. اين طبقه جوان و فعال جامعه، بحق يكي از اركان و پايه‌هاي مهم انقلاب پيروزمند اسلامي بودند.

صبح روز 13 آبان‌ماه سال 1357، دانش‌آموزان در حاليكه مدارس را تعطيل كرده بودند، رو به سوي دانشگاه نهادند؛ تا بار ديگر پيوندشان را با رهبر بت‌شكن خويش به جهان اعلام نمايند.

اين جوانان پرشو خداجو، گروه گروه داخل دانشگاه شدند، و به همراه دانشجويان و گروههاي ديگر از مردم در زمين چمن دانشگاه اجتماع كردند. مأموران شاه، دانشگاه را به محاصره خود درآورده بودند تا چنانچه فرياد حق‌طلبانه از گلويي برخاست كه آن را با گلوله پاسخ دهند.

دانش‌آموزان در كنار نرده‌ها و زمين چمن اجتماع كرده بودند، و فرياد مقدس "الله اكبر" آنان فضا را مي‌شكافت و تا فاصله‌هاي دور طنين مي‌انداخت.

ساعت 11 صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشك‌آور در ميان دانش‌آموزان و دانشجويان پرتاب كردند. اجتماع‌كنندگان در حاليكه به سختي نفس مي‌كشيدند، صداي خود را رساتر كردند و با فرياد دشمن شكن "الله اكبر" لرزه به اندام مأمورين مسلح شاه افكندند.

در اين هنگام تيراندازي آغاز شد و لاله‌هاي انقلاب يكي پس از ديگري در خون خود غلتيدند.

جوانان با فرياد "الله اكبر" و با شعارهاي "مرگ بر آمريکا" و "مرگ بر شاه" به شهادت رسيدند، و انقلاب خونين اسلاميشان را تداوم بخشيند و دشمنان اسلام را بيش از پيش به رسوايي و شكست كشاندند. در اين واقعه 56 تن شهد و صدها نفر مجروح شدند.

امام خميني (ره) درپيامي كه به همين مناسبت از پاريس براي امت قهرمان ايران فرستادند و فرمودند:

«عزيزان من صبور باشيد كه پيروزي نهايي نزديك است و خدا با صابران است، ايران امروز جايگاه آزادگان است... من از اين راه دور چشم اميد به شما دوخته ام... صداي آزاديخواهي و استقلال طلبي شما را به گوش جهانيان مي‌رسانم.»

سيزدهم آبان روزي است كه جوانه‌هاي سبز ايمان روييد، و دانش‌آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حكومت، در دانشگاه تهران اجتماع كردند ‌و تاريخ، شاهد خون به ناحق ريخته آنان شد. دانش‌آموزان انقلابي برخاستند تا نور گوهر دانش و دانش‌آموزي را در آيينه حماسه و دليري بتابانند و غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه بروبند. آنان برخاستند تا انقلاب ننشيند، و فرياد كردند تا جهان، پيام انقلاب ما را بشنود.

اينك ما مانده‌ايم با خاطرات آن روزها و مي‌دانيم كه امروز اگر به سايه راحت نشسته‌ايم، مديون استقامت شهيداني هستيم كه در آشوب ظلمت چيره، به مصاف شب رفتند تا ايمان خفته انسان را به سامان صبح برسانند.

ياد همه شهيدان دانش‌آموز، گرامي، خاطره 13 آبان در جانها جاودانه باد.

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حجة‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی:مدير اجرايي جامعه روحانيت مبارز