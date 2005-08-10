مسابقات شنا در آبهاي آزاد آغازمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين رقابت ديدني دردوگروه جوانان زير18 سال به مسافت 2 كيلومتروبزرگسالان به مسافت 5 كيلومتر انجام خواهد شد.
تا كنون شناگران استانهاي اصفهان، بوشهر، تهران، خوزستان، زنجان، فارس، قزوين، كرمانشاه، گلستان، گيلان، مازندران و مركزي براي شركت دراين مسابقات اعلام آمادگي كرده اند.
گفتني است: دراين رقابتها هراستان مجوزحضور 6 شناگردردو رده سني جوانان وبزرگسالان را خواهد داشت.
سومين دوره مسابقات شنا در آبهاي آزاد ازفردا باحضورشناگران 12 استان درجزيره آشورآده بندرتركمن آغازمي شود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" اين رقابت ديدني دردوگروه جوانان زير18 سال به مسافت 2 كيلومتروبزرگسالان به مسافت 5 كيلومتر انجام خواهد شد.
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