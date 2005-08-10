گزارش سالانه آژانس انرژي اتمي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارش سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي با تكيه بر محورهاي مهم مورد نظر سازمان ملل منتشر شد و در كنفرانس عمومي اين آژانس در ماه سپتامبر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

موارد مربوط به توسعه هسته اي جهاني در سال 2004 همچون اصلاح دورنماي انرژي هسته اي، افزايش نقش كاربرد انرژي هسته اي در ايجاد جهاني باثبات، همكاري بين المللي براي ايجاد امنيت بين المللي هسته اي، افزايش تلاش ها براي استحكام رژيم مبارزه با گسترش سلاح هاي هسته اي از مواردي هستند كه در گزارش سالانه آژانس درباره آنها بررسي هايي صورت گرفته است.

آژانس بين المللي انرژي اتمي تلاش كرده است طبق قوانين كنترلي، ايمني و بررسي خود به اين چالش هاي جهاني در گزارش سالانه پاسخ دهد.

گزارش سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي از اسنادي است كه به كنفرانس عمومي آژانس تحويل داده مي شود تا در جلسه اي كه از 26 سپتامبر (4 مهر) آغاز مي شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.