سهام 250ميليون ريالي توسط بانوي مشهدي وقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوي مشهدي سه سهم از سهام موسسه مالي اعتباري ميزان را وقف کرد.

واقف خير انديش معصومه نيك صفار سه سهم از سهام موسسه مالي واعتباري ميزان را با نيت هزينه هاي ازدواج، معيشت، مسكن و غيره براي طلاب حوزه علميه خراسان رضوي وقف کرد.

ارزش ريالي وقف مذكور 250 ميليون ريال و در آمد سالانه آن شش ميليون ريال است.

مدیر حوزه علمیه الهادی(ع) اندونزی حرمین امامزادگان طرقبه را زیارت کرد

مدیر حوزه علمیه الهادی(ع) کشور اندونزی، مرقد مطهر حرمین امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه را زیارت کرد.

احمد بارغبه در حاشیه زیارت این امامزادگان عظیم‌الشان اظهار کرد: ما گروهی از شیعیان اندونزی در مجموع 21 نفر برادر و خواهر بعد از تشرف به نجف اشرف و حرم امام رضا(ع)، آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(ع) را زیارت کردیم و خیلی خوشحال هستیم که در این فضای ملکوتی خداوند متعال به ما توفیق عنایت کرد.

مدیر حوزه علمیه الهادی(ع) کشور اندونزی گفت: ما در اندونزی امامزاده نداریم و مردم ما ارادت خاصی به ائمه اطهار(ع) و فرزندان‌شان دارند، زیرا این امامزادگان واسطه فیض الهی هستند.

وجود ماه محرم وصفر بزرگترين نعمت خداوند به مكتب اهل بيت(ع) است

امام جمعه طرقبه شانديز گفت: یکی از نعمت‌های بزرگ و ارزشمندی که خداوند به مکتب اهل‌بیت(ع) عنایت کرده، وجود ماه محرم و صفر است.

حجت‌الاسلام ایزدی در مراسم استقبال از ماه محرم و صفر كه در تالار حکمت آستان مقدس بقاع متبرکه امامزادگان ناصر و یاسر(ع) شهرستان طرقبه شاندیز، برگزار شد با اشاره به حدیث معروف ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه، اظهار کرد: امام حسین(ع) چراغ فروزان هدایت همه عالم هستی است و قیامش همه جهالت‌ها را از بین برد و پرده‌های ابهام را کنار زد.

امام جمعه طرقبه شاندیز افزود: این ماه یک نعمت بسیار با ارزشی است که اگر ما کوتاهی کنیم خدا از ما نمی‌گذرد بنابراین سرمایه بزرگ معنوی امام حسین(ع) و یارانش را باید قدر بدانیم و بدانیم آن چیزی که برای خود ما هم سرمایه است، اخلاص است.

حجت الاسلام ایزدی بیان کرد: نوکری امام حسین(ع) یک سرمایه مهم است بنابراین برگزاری محافل و مجالس باید ارشادگر باشد و مردم را به وظایف‌شان آشنا کنیم.

تشكرمعاون وزير اوقاف سوريه از مقام معظم رهبري

معاون وزير اوقاف سوريه گفت: من از مقام معظم رهبری برای توجه ویژه به بحث قرآن و حمایت‌های ایشان از دولت و ملت سوریه به خصوص در بحران فعلی تشکر ویژه می کنم.

تیسیر ابوخشریف اظهار کرد: هدف از سفر هیئت سوری به تهران و بعد به مشهد مقدس که به ریاست وزیر اوقاف دولت سوریه انجام شد، گسترش همکاری‌های مذهبی به خصوص در زمینه موسسات مذهبی بین سوریه و جمهوری اسلامی ایران است.

معاون وزير اوقاف سوريه بیان کرد: در این سفر بر همکاری‌های فرهنگی و علمی نیز تاکید ویژه‌ای وجود داشت به طوری که برای نمونه دیروز درشهر قم یک تفاهم نامه باجامعه المصطفی این شهرامضا کردیم و ما گام‌هایی که بر می‌داریم برای نزدیکی با ایران و به خاطر حمایت‌های گسترده نظام جمهوری اسلامی ازدولت سوریه است که پشت آن محکم ایستاده است..

ابوخشریف درمورد همکاری با اداره کل اوقاف نیز افزود: دیدارهای خوبی با وزیر فرهنگ و ارشاد ایران و رئیس اوقاف ایران داشتیم که بخشی از مذاکرات ما درباره همکاری‌های بیشتر در زمینه وقف بود که در آینده نزدیک به توافق نهایی می‌رسد.

اداره اوقاف سبزوار عهده دار امور فرهنگي حسينيه شهداي پادگان حميديه شد

اداره اوقاف شهرستان سبزوار مديريت امور فرهنگي حسينيه شهداي اردوگاه ثامن الائمه شهرستان حميديه را عهده دار شد.

نشست شوراي اداري اداره كل اوقاف خراسان رضوي در خصوص برنامه هاي فرهنگي حسينيه شهداي پادگان حميديه با موضوع وقف جديد در زمينه دفاع مقدس برگزار شد.

در اين جلسه روايتگري دفاع مقدس، حضور مبلغ جهت پاسخ به شبهات در زمينه هاي عقيدتي سياسي، برگزاري مسابقات فرهنگي، ثبت نام مسابقات قرآن، حضور مداح و محفل انس با قرآن كريم جزء اولويت هاي فرهنگي حسينيه قرار گرفت.