استاندار تهران به پتانسیل و ظرفیتهای شهرستانها توجه ویژه داشته باشد/ بیان مشکلات از زبان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار جدید تهران در حالی سکان مدیریت مهمترین استان کشور را بر عهده گرفته است که مردم استان تهران با مشکلات و معضلات فراوانی مواجه هستند و از سید حسین هاشمی انتظار دارند تا برای حل این مشکلات تلاش کند.

به زیرساختهای دماوند توجه جدی شود



شهروند دماوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهر تهران دیگر گنجایش خانواده و افراد جدید را در خود ندارد، به همین دلیل مهاجرت‌ به شرق استان تهران به واسطه تكميل ظرفيت شهر تهران و به لحاظ خوش آب و هوا بودن دماوند روند پرشتابی را گرفته است و این امر ایجاد زيرساخت‌های لازم در دماوند را بسیار ضروری می سازد.

حسین حسینی ادامه داد: رشد روزافزون جمعیت در شهرستان دماوند ضرورت توجه بیش از پیش به زیرساخت های مناسب در این شهرستان را به استاندار جدید تهران متذکر می شود که در شرایط حاضر به عنوان مهمترین مطالبه این منطقه مطرح است.

وی افزود: اگر به دماوند توجه لازم صورت گیرد، این شهرستان می ‏تواند فضایی ایجاد کند تا مسئولان بر اساس اولویت‏ها و برنامه‏ های موجود خدمات مطلوب‏تری را به مردم ارائه کنند.

وجود معضل بیکاری در ورامین/ قرچک مشکلات متعددی دارد



شهروند ورامینی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به وجود معضل بیکاری در این شهرستان بیان داشت: چرا باید شهرستان ورامین که همواره در تمام مقاطع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همدلی و همبستگی خود با نظام اسلامی را نشان داده است با معضل بیکاری جوانان مواجه باشد.



رحیم احمدزاده افزود: به دلیل فقدان منطقه ویژه اقتصادی که قول آن در دولت قبل به این شهرستان داده شد و عدم وجود شغل، شاهد حضور جوانان در کوچه و خیابان هستیم و متأسفانه به درستی از پتانسیل و انرژی جوانان استفاده نمی شود.



وی افزود: از استاندار جدید تهران انتظار است که به تعهدات دولتهای قبل به شهرستان ورامین مثل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین، راه اندازی صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران و ... جامه عمل بپوشاند و فضای شور و امید را به این شهرستان هدیه دهد.



شهروند قرچکی نیز با انتقاد از عدم توجه کافی به این شهرستان تازه تأسیس، بیان داشت: اگرچه ارتقا قرچک به شهرستان، روند خدمت رسانی به این منطقه را بهتر کرده است اما هنوز نیز مشکلات مهم و متعددی در این شهرستان وجود دارد.



سعید رحمانی یادآور شد: قرچک به دلیل نزدیکی به تهران، بسیار مهاجر پذیر است و به یک خوابگاه شهری بدل شده اما این شهرستان با جمعیت 250 هزار نفری امکانات لازم در حد یک شهرستان را ندارد و از استاندار تهران انتظار می رود به این شهرستان توجه ویژه داشته باشد.

مترو پاکدشت مورد توجه جدی قرار گیرد



شهروند پاکدشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پاکدشت به عنوان قطب صنعتی و اقتصادی استان تهران محسوب می شود که تا حدی در زمینه اقتصادی موفق بوده است.



حسن پازوکی افزود: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان پاکدشت، کمبود آب در بخش کشاورزی و خانگی است که استاندار تهران باید تلاش کند تا به شهرستان پاکدشت به عنوان یک تولیدکننده مهم محصولات غذایی استان تهران، توجه ویژه شود و آب مناطق جنوب شرق استان تهران برای مردم دیگر مناطق استفاده نشود.



وی تصریح کرد: امروز پاکدشت با وجود کارخانجات و کارگاه های متعدد و به عنوان قطب صنعتی استان تهران، محل تردد هزاران کارگر و تحصیلکرده در طول روز است و حجم حمل و نقل شهری در این منطقه ایجاب می کند تا به احداث مترو پاکدشت توجه بیشتری شود.



پازوکی اضافه کرد: امروز پاکدشت به عنوان حلقه وصل تهران باید مورد توجه جدی تر مسئولان قرار گیرد و استاندار جدید باید با شناسایی مشکلات و معضلات این مناطق برای رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.

توسعه متوازن شهرری مورد توجه استاندار جدید باشد



یکی از شهروندان شهر ری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان ری تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ری قبله تهران است و با وجود بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی باید مورد توجه بیشتر مسئولین قرار بگیرد.



حسین فردی عنوان داشت: شهرری در چند سال گذشته از دعوای دولت و شهرداری مبنی بر جدایی و یا عدم جدایی شهرداری این شهرستان از کلانشهر تهران بسیار ضربه خورد و به جای توجه به مشکلات مهم شهرری، این مسئله به عنوان مهمترین معضل ری مطرح شد درحالی که اینگونه نبود.



وی ابراز داشت: مشکلات مربوط به اراضی و منابع طبیعی، وجود بافت های فرسوده، معضل بیکاری جوانان، عدم استفاده درست از قطب های گردشگری از مهمترین مشکلات شهرری است.



فردی ادامه داد: استاندار جدید تهران باید بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی و با استفاده از کارشناسان خبره و آگاه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شهری زمینه توسعه متوازن این شهرستان را فراهم کند.

پیشوا استعدادهای بالقوه فراوانی دارد



شهروند شهرستان پیشوا نیز با اشاره به استعدادهای موجود در این شهرستان بیان داشت: شهرستان پیشوا با وجود حرم مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) دارای استعدادهای فرهنگی و مذهبی فراوانی است.



سید سعید روح بخش افزود: این شهرستان می تواند به عنوان یک قطب فرهنگی و مذهبی مورد توجه ویژه استاندار جدید تهران قرار بگیرد زیرا این شهرستان با دارا بودن اماکن مقدس مذهبی، پتانسل فراوانی برای رشد و توسعه دارد.



وی تأکید کرد: البته خدمات مهم و تأثیرگذاری در این شهرستان انجام شده است اما هنوز پیشوا به جایگاه حقیقی خود دست پیدا نکرده است و می تواند با امکانات بهتر زمینه رشد و توسعه این منطقه را فراهم کرد.



روح بخش ادامه داد: شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی است به همین خاطر باید در بخش کشاورزی و دامپروری برنامه ریزی جدی انجام داد و زمینه توسعه بخش کشاورزی را در منطقه پیشوا را فراهم کرد.

لزوم توجه به کشاورزی شهریار، نگین سبز غرب استان تهران

عیسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان شهریار از دیرباز به عنوان باغشهر مطرح بوده است، یادآور شد: این شهرستان نگین سبز غرب استان تهران است که باید حوزه کشاورزی آن مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: هم اکنون باغات فراوانی در شهریار وجود دارد که باعث تلطیف هوای این شهرستان، شهرهای اطراف و حتی شهر تهران شده است.

این شهروند از استاندار تهران خواست تا اهتمام ویژه ای را برای حفظ و گسترش این باغات و ارتقای حوزه کشاورزی شهرستان شهریار داشته باشد.