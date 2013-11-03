عادت به نبردن در مس کرمان نگران کننده است/ در صورت دخالت در کارم یک لحظه هم در کرمان نمی مانم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی شنبه شب در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با داماش اظهار داشت: به نبردن عادت کرده ایم و این موضوع نگران کننده است.

وی تصریح کرد : در بازی هایی هم که باخته ایم خوب بازی کردیم، در موقعیت سازی خوب بودیم ولی در زدن ضربات آخر بی دقت بودیم همچون بازی قبل که پنالتی را به هدر دادیم.

مظلومی ادامه داد: نیاز داریم که در کنار بازی خوب نتیجه هم بگیریم، تیم پتانسیل برد را دارد.

سرمربی مس کرمان همچنین افزود: نمی دانم چرا بیرون از خانه خوب بازی می کنیم ولی در کرمان ضعف نشان می دهیم و امیدوارم فردا طلسم نبردنمان شکسته شود.

محرومیت حسینخانی در دیدار با داماش

مظلومی از شرایط بازیکنان هم گفت: تمامی بازیکنان آماده هستند جز فرزاد حسینخانی که محروم است.

وی همچنین از زمانبندی بازی ها انتقاد کرد و افزود : داماش تیم خوبی است و 10 روز استراحت داشته ولی ما بازی سنگینی داشتیم که نشان می دهد برنامه ریزی مشکل دارد.

مظلومی ادامه داد نباید داماش را دست کم بگیریم و باید از دقیقه یک حواسمان جمع باشد.

سرمربی مس کرمان در واکنش به تشکیل کمیته فنی اظهار داشت : کمیته فنی برای باشگاه است و اگر قرار باشد در کار من دخالت شود یک دقیقه هم نمی مانم.

وی همچنین از بستن تیم در ابتدای فصل انتقاد کرد و افزود: تیم با دو هافبک بسته شده و این فاجعه است و در بازی فردا که حسینخانی غایب است دستمان بسته است.

سرمربی مس کرمان در پاسخ به انتقاداتی که به حسینخانی وارد شده گفت: حسینخانی کاپیتان تیم است و زحمات زیادی کشیده است ولی اگر بخواهد از حدی فراتر برود نمی پذیریم.

مظلومی از برنامه هایش برای نیم فصل گفت و افزود: برنامه هایم را به باشگاه دادم و امیدوارم که تا الان باشگاه مساعدت کرده در ادامه هم برنامه های مورد نظر را اجرا کند.

ارائه لیست 15 نفره جذب بازیکن در نیم فصل

وی همچنین از دادن لیست 15 نفره برای جذب بازیکن در نیم فصل خبر داد و ادامه داد: در بین این لیست یک بازیکن برزیلی حضور دارد.

وی در پایان اشاره کرد اگر در نیم فصل برنامه های مد نظرم اجرا نشود شرمنده مردم کرمان می شوم.

