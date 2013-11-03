استکبار ستیزی از اصول انقلاب اسلامی ایران است/ 13 آبان روز تجلی استکبار ستیزی

حجت الاسلام علی دلدار در گفتگو با مهر،با بیان اینکه 13 آبان 58 واقعه بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهارکرد: مردم با حضوری پرشور در راهپیمائی این روز مهم با انقلاب و امام راحل و شهداء و رهبری معظم انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.

وی افزود: انقلاب ما برسه اصل اعتقادی به مبانی اسلامی ، مردمی بودن و استکبار ستیزی نهادینه شده است وتا ظهور حضرت ولی عصر(عج) دست از این اصول بر نمی دارد.

وی استکبار ستیزی را یکی از اصول مهم این انقلاب دانست و تاکید کرد: جوهره این انقلاب ضد شیطانی وضد کفر و ظلم است و این راه ادامه دارد.

مدیر حوزه علمیه رضویه بیرجند بیان داشت: دشمنی ما با آمریکا تمام شدنی نیست وتا زمانی که آمریکا دست از استکبار ستیزی بر ندارد شعار مرگ بر آمریکا ادامه دارد و این شعار در خون این مردم جاری است.

وی از روز 13آبان به عنوان روز انقلاب دوم ملت ایران یاد کرد و ادامه داد: در این روز طلاب و روحانیون همگام با امت شهید پرور و همیشه درصحنه استان یک بار دیگر ثابت خواهندکرد که این انقلاب پشتیبان مردمی دارد و کسی حق ندارد این انقلاب را بنام خود مصادره کند.

حجت الاسلام دلدار بیان کرد: در یوم الله 13 آبان کلیه دروس حوزه علمیه تعطیل بوده و طلاب در این راهپیمای شرکت می کنند.

مدیر حوزه علمیه رضویه بیرجند در پایان از همه اقشار جامعه خواست تا در روز 13 آبان با شعار های مرگ برآمریکا یک بار دیگر انزجار خود را از امریکا جنایتکار اعلام کنند.